Vollelektrischer Explorer: Nicht mit dem PHEV verwechseln!

Eine offizielle Urkunde bestätigt es: Die US-Amerikanerin Lexie Alford (auch bekannt als Lexie Limitless) ist die erste Person, die mit einem vollelektrisch angetriebenen Automobil die Welt umrundet hat! Sechs Kontinente und 27 Länder durchcruiste die coole Abenteuererin mit dem brandneuen Ford Explorer, wobei sie 30.000 Kilometer zurücklegte. Hier gleich ein kurzes "Achtung!": Den vollelektrischen Explorer bitte nicht mit dem Plug-in-Hybridmodell gleichen Namens verwechseln. Dieser ist ein Über-5-Meter-Koloss mit knapp 2,5 Tonnen und kostet über 90.000 Euro in Österreich. Beim BEV-Explorer handelt es sich wiederum um ein 4,47-Meter-Modell, das zwar auch über zwei Tonnen wiegt, aber nun ab 43.890 Euro eingeführt wird. Dahinter versteckt sich eine Kooperation mit Volkswagen (MEB-Plattform), der Explorer ist bis zu einem gewissen Grad sozusagen ein ID.4-Bruder.



Natürlich waren auch transportable Batteriepacks im Spiel



„Charge around the Globe“ nannte Lexie Alford ihren Langstreckenversuch, der sie letzten Endes wieder an ihren Start in Nizza zurückführte. Ein Konvois an berühmten und bekannten Ford-Modellen – Mustang, GT40, you name it – begleitete sie durch die Stadt. Ziemlich mutig, mit einem Elektroauto durch Länder zu fahren, in denen sie bei den Themen "Nachhaltigkeit", "Versorgungssicherheit" etc. nur mit den Schultern zucken, oder? Klar gab es Ausfälle der Stromversorgung, etwa in Afrika, und auch mangelhafte Ladenetzwerke wie in der chilenischen Atacama-Wüste. Zumindest schwindelt uns Ford nicht an und gibt zu, dass Lexie neben 2,2-kW-Wallboxen (die Arme!) und auch bei uns gewohnten Gleichstrom-Schnellladern durchaus von transportablen Batteriepacks versorgt wurde.



"Wir sind stolz darauf, diesen neuen vollelektrischen Pkw vorzustellen, der speziell für die Straßen und Kunden in Europa entwickelt wurde und offensichtlich in der Lage ist, sie überall auf der Welt hinzubringen“, meinte Ford-CEO Jim Farley in Nizza. Und Lexie: "Es war die Ehre meines Lebens, von Ford beauftragt zu werden, den Globus in einem elektrischen Explorer zu umrunden, der in den letzten sechs Monaten wie ein Zuhause war. Ich hatte das Ziel, die Grenzen dessen, was mit einem Elektroauto möglich ist, auszuloten, und ich bin stolz darauf, dass mir das gelungen ist!" Sie ist nicht zuletzt die jüngste Person, die alle Länder der Welt besucht hat (Anm.: Zumindest, was offizielle Aufzeichnungen betrifft. Was wissen wir schon von Leuten, die irgendwann einmal durch die Welt gereist sind, ohne es groß an die Glocke zu hängen?).



Im Video zum "Homecoming" lernt man auch etwas über das große Vorbild von Lexie:

Details zum neuen Explorer



Angeboten wird eine Version mit Heckantrieb (RWD) und 210 kW/286 PS sowie eine Allradvariante (AWD, Dual Motor) mit 250 kW/340 PS. Die Lithium-Ionen-Batterie mit Nickel-Mangan-Kobalt-Technologie ist immer auf "Extended Range" ausgelegt, was beim RWD maximal 602 Kilometer bedeutet. Beim AWD sind im besten Fall 566 Kilometer nach WLTP drin. Bei der nutzbaren Batteriekapazität hat der AWD die Nase minimal vorn, kann 79 kWh in Reichweite umsetzen, beim RWD sind es 77 kWh. In späterer Folge soll eine Standard-Range-Variante des RWD folgen.

Auch beim Schnellladen unterscheiden sich die Modelle: Beim AWD werden die Zellen mit maximal 185 kW vollgepumpt, in die RWD-Batterie fließt der Strom mit maximal 135 kW. Von 10 auf 80 Prozent sind es damit 28 Minuten (RWD) bzw. 26 Minuten (AWD).Die Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h teilen sich die Modelle, der AWD schießt wiederum schneller auf 100 km/h, da vergehen nur 5,3 Sekunden, während mit einzelnem Motor 6,4 Sekunden vergehen.



Beim Öffnen der Heckklappe erschließen sich 450 Liter Kofferraum, Ford spricht zudem von einer MegaConsole mit 17 Litern und einem Private Locker (3 Liter) im Cockpit, um mehr Platz zu bieten. Wir kennen es vom Technikspender ID.4: Einen Frunk (vorderer Kofferraum) gibt es nicht.