Volvo C40 Recharge: das Interieur | 18.05.2021

Schwedische Natur im Volvo C40

Der C40 ist so etwas wie der Prototyp für den Volvo der nächsten Jahre. Besondere Akzente setzen die Schweden im Innenraum des Elektroautos. Die verwendeten Materialien stehen für ökologische Nachhaltigkeit.

Zunächst fällt eine große Ähnlichkeit auf zwischen dem neuen C40 und dem bereits bekannten SUV-Stromer XC40 Recharge. Aber es gibt feine Unterschiede: "Die Hauptunterschiede im Innenraum des C40 im Vergleich zum vollelektrischen XC40 Recharge liegen im Heck- und Gepäckbereich aufgrund der schlanken Dachlinie des C40", sagt uns Lisa Reeves, Innenraum-Designerin bei Volvo.



Der besondere Charakter des Innendesigns werde dadurch verstärkt, dass man mehr nachhaltige Materialien einbaue wie zum Beispiel den blauen Teppich, der zu 100 Prozent aus PET-Flaschen besteht, und die Sitzbezüge aus hochwertig verarbeiteter Wolle.



Unterdessen ist das Ambiente des C40 von der Volvo-Heimat Schweden inspiriert. "Im C40 nehmen wir Einflüsse der schwedischen Natur und des Lichts auf, um das neue hinterleuchtete Topographie-Deko zu gestalten, das sich in der Instrumententafel und den Türen findet", berichtet die Designerin. Das Muster des Dekors stamme von einer Karte des Nationalparks Abisko in Nordschweden, der für Wanderungen und sportliche Aktivitäten beliebt ist. Das Licht, das durch das Muster des Dekors scheint, erzeugt zudem verschiedene Beleuchtungsstufen, die die Konturen verdeutlichen.



Das im Innenraum verwendete Wollgemisch hat den Namen "Tailored Wool Blend". Es tritt an als hochwertige und komfortable Alternative zum Leder mit einer angenehm wolligen Haptik. "Wolle ist ein natürliches Material, unsere Polsterung hat 30 Prozent natürliche Fasern, die erneuerbar sind mit guten eingebauten Eigenschaften wie Schmutzresistenz und gute Klimaeigenschaften", erklärt Lisa Reeves. Das Material sei kühlend bei Hitze und wärmend bei niedrigen Außentemperaturen. "Es ist zudem leichter als Leder und reduziert den Energieverbrauch, was die Reichweite verbessert."



Volvo verwendet auch Wildleder-Textil und Microtech-Vinyl-Polsterung: Wildleder-Textil wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. "Es hat einen superweichen Touch, wenn man drüber streichelt." Microtech-Vinyl der neuen Generation sehe unterdessen weich und glatt aus, sei leicht und helfe dabei, die Effizienz zu verbessern. Reeves: "Es ist leicht zu reinigen, Sie können es einfach mit einem feuchten Tuch abwischen."



Der C40 basiert auf der CMA-Architektur, die für verschiedene Antriebsvarianten - , Verbrenner, Hybrid und reines Elektroauto - konzipiert und entwickelt wurde. "Das bietet uns eine große Flexibilität bei der Weiterentwicklung unserer Fahrzeuge in Richtung Elektrifizierung", sagt die Designerin. "Wenn wir in Zukunft auf rein elektrischen Plattformen aufbauen, haben wir die Möglichkeit, neue Komponenten mit neuen Prioritäten zu entwerfen und neu zu verpacken." Man könne mehr Platz im Innenraum erwarten, da die Kabine zwischen den Rädern gestreckt werden kann, mit flachen Böden, die mehr Stauraum ermöglichen.