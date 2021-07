Volvo V60 Recharge T6 AWD Inscription im Test

Sobald ein „T“ im Namen eines Volvo vorkommt, bekommen Fans normalerweise lange Zähne. Der Buchstabe steht meist für mehr Dampf als nötig, was gerade bei den so kühlen Schweden einen besonderen Reiz ausmacht. Vor allem, wenn er wie in unserem Fall dank der Kraft zweier Herzen daherkommt.

Nobler rollen

Natürlich handelt es sich um einen Plug-in-Hybrid, der einen 253-PS-Benziner mit einem 65-kW-E-Motor kombiniert, was 340 System-PS ergibt. Die 5,5 Sekunden für den Paradesprint auf 100 km/h sind nicht nur beeindruckend, sondern gehen so seidenweich von der Hand, dass man sich die 3.000 Euro Aufpreis auf den 390 PS starken T8 (ebenfalls mit 65 e-kW, aber mit 303 Benzin-PS gesegnet) getrost sparen kann. Auf der anderen Seite beherrscht der Schwede rein elektrisches Fahren. Laut Prospekt 58 Kilometer lang. In der Praxis und ohne sich großartig anzustrengen, sind 40 Kilometer jedenfalls locker drin. Die 2,1 Tonnen Leergewicht erlauben natürlich keine Fabelverbräuche, bei schlauer Einteilung kommt man aber mit unter fünf Liter Super davon. Wird – freilich nicht sinnvoll – permanent auf Benzinpower gesetzt, ist man praktisch immer mit über sieben Litern unterwegs. Was gibt es sonst über den Volvo Kombi zu sagen? Vor allem, dass er sein Handwerk brillant beherrscht. Obwohl um fast 20 Zentimeter kürzer als der V90, bietet er dank des steileren Hecks fast genauso viel Kofferraumvolumen.



Stichwort Ausstattung: Unser Testwagen hatte die noble Inscription inklusive 19-Zoll-Rädern, Sportsitzen, zahllosen Assistenzsystemen inklusive automatischem Notbremssystem, das vor allem auf vollen Parkplätzen manchmal übervorsichtig agiert. Wer sich mit der vernünftiger bestückten Inscription Expression zufrieden gibt, spart locker 3.000 Euro.

Technische Daten:

Leistung | Drehmoment 340 PS (250 kW) | 590 Nm

0–100 km/h | Vmax 5,4 s | 180 km/h

Getriebe | Antrieb 8-Gang aut. | Allrad

E-Reichweite 58 km (WLTP)

Ø-Verbrauch 1,8 l/100 km | 14,8 kWh/100 km

Ladedauer AC | DC ca. 3 h1 bzw. ca. 8 h2 | -

Kofferraum | Zuladung 529–1.441 l | 475 kg

Garantie Fahrzeug | Batterie 2 Jahre | 8 Jahre/160.000 km

Basispreis | NoVA 59.700 (inkl.) | 0 %



Das gefällt uns: die geschmeidige Kraftentfaltung

Das vermissen wir: die alte Volvo-Qualität

Die Alternativen: Audi A4, Mercedes C-Klasse, BMW 3er