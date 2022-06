Volvo XC40 Recharge Pure Electric im Test

Beeindruckend war der Twin AWD ja schon. Mehr als 400 Pferde, vier angetriebene Räder, da geht’s natürlich vorwärts. Aber mindestens 57.130 Euro? Puh! Genau das dürfte sich Volvo auch gedacht haben, denn nun kommt mit dem Pure Electric das Modell daher, das nicht nur um immerhin 5.880 Euro günstiger ist, der Verzicht von zweitem Motor und den angetriebenen Hinterrädern wirkt definitiv nicht als Verlust.

Gesund gespart

Obere Liga

Technische Daten

Leistung | Drehmoment: 231 PS (170 kW) | 330 Nm

0–100 km/h | Vmax 7,4 s. | 160 km/h

Getriebe | Antrieb 1-Gang aut. | Vorderrad

Reichweite (max.) | Batterie 419 km (WLTP) | 67 kWh

Ø-Verbrauch 18,8 kWh/100 km (WLTP)

Ladedauer AC | DC ca. 7 h | ca. 32 min (80 %)

Kofferraum | Zuladung 419–1.295 l | 450 kg

Garantie Fahrzeug | Batterie 2 Jahre/160.000 Kilometer



Das gefällt uns: das harmonische Package

Das vermissen wir: etwas besseren Verbrauch

Die Alternativen: Mercedes EQA

Schließlich bedeutet das asketischere Wesen (wir sprechen immer noch von zwei Tonnen Leergewicht) auch fast 200 Kilogramm weniger Speck auf den Hüften, daher fällt die Minderleistung nicht weiter negativ auf. Wer es wissen möchte, bekommt wirklich stolzen Schub geliefert. So vehement, dass man sogar überrascht ist, wie sehr es da vorwärtsgeht. Positiv zu vermerken auch, dass der Frontantrieb mit den 330 Newtonmeter Drehmoment überhaupt keine Probleme hat. Man könnte sich zwar einbilden, die Vorderräder bei Volllast leise wimmern zu hören, solang es aber trocken ist, kann genügend Traktion geliefert werden.Wer Volvo kennt, weiß ob der hochwertigen Verarbeitung, dem satten Plopp, wenn die Türen ins Schloss fallen, oder den feinen Materialien, die aufzeigen, dass man es hier zwar mit einem Kompakt-SUV zu tun hat. Aber mit einem, das ganz vorn mitspielen möchte. Zudem sitzt es sich gut und bequem, wirklich räkeln kann man sich aber weder vorn noch hinten. Bleibt noch eine letzte entscheidende Frage: Wie viel verbraucht er denn? Zugegeben, wir hätten uns weniger erwartet. 18,8 kWh sind zwar ein wenig weniger als der Allradler (23,9 kWh), aber immer noch relativ viel, was im Alltag dann maximal 230 Kilometer Reichweite ergeben würde. Dass sich die Werksangaben von Fronti und Allradler übrigens so ähneln, liegt an dem etwas kleineren Akku (67 statt 75 kWh), mit dem der „kleine“ Recharge auskommen muss.