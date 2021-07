Volvo XC40 Recharge Pure Electric im Test

Was waren früher zehn Jahre in der Entwicklung des Automobils? Gefühlt nichts im Vergleich zur Entwicklung der Elektromobilität. Als der kompakte C30 Electric 2011 vorgestellt wurde, war man auf 150 Kilometer Reichweite stolz. Bei der Präsentation des XC40 Recharge Pure Electric geben die Schweden 416 Kilometer an. Die Batteriekapazität stieg von 24 kWh auf 78 kWh. Ein ganz schöner Sprung.

Google-Sprachsteuerung an Bord

Wie sieht das in der Praxis aus? Auf den ersten Kilometern auf unserer Testrunde bei Wien kamen wir auf 22,2 kWh Verbrauch, was in Relation zur Nettokapazität (75 kWh) rechnerisch 338 Kilometer Reichweite ergibt. 24,3 kWh gönnt sich der XC40 laut Volvo, die Reichweitenlücke ist auch darin begründet, dass beim WLTP-Wert Ladeverluste eingerechnet werden. Durch das One-Pedal-Driving, das jederzeit deaktiviert werden kann, werden die Akkus bei jedem Pedallupfer mit Energie versorgt.



Auch wenn der XC40 optisch auf braves SUV macht – mit 4,43 Meter Außenlänge reiht er sich bei den Elektrikern zwischen Mazda MX-30 (4,40 Meter) und Mercedes EQA (4,46 Meter) ein, so bietet er doch „alles und scharf“. 408 PS und Allradantrieb (ein Motor an jeder Achse) findet man in der Klasse derzeit selten. Zudem ist auch die Anhängelast von 1.500 Kilogramm erfreulich, zusätzlich darf man auf 80 Kilogramm Stützlast zählen. Bereits im Basismodell gibt es eine Wärmepumpe, Keyless Drive und die elektrische Heckklappe, außerdem unterstützen einen die sprachgesteuerten Google Services. Auf Zuruf wird die Temperatur geändert oder etwa die Reichweite in Kilometer angezeigt. Das digitale 12,3-Zoll-Display für den Fahrer versteift sich nämlich auf die Angabe in Prozent. Ein Upgrade-Paket sorgt dann für noch mehr Luxus. Darin enthalten ist etwa ein Panorama-Glasschiebedach, elektrische Sitzverstellung, Soundsystem und die 360-Grad-Parkkamera. Die Preis- liste beginnt bei 58.800 Euro (49.000 netto).

Technische Daten:

Leistung | Drehmoment: 408 PS (300 kW) | 660 Nm

0–100 km/h | Vmax: 4,9 s. | 180 km/h

Getriebe | Antrieb: 1-Gang aut. | Allrad

Reichweite (max.) | Batterie: 416 km (WLTP) | 78 kWh

Ø-Verbrauch: 24,3 kWh/100 km (WLTP)

Ladedauer AC | DC: ca.8h |ca. 40min (80%)

Kofferraum | Zuladung: 34+414–1.290 l | 462 kg

Garantie Fahrzeug | Batterie: 3 J./100.000 km | 8 J./160.000 km

Basispreis | NoVA: 58.800 (49.000 exkl.) | 0 %



Das gefällt uns: ordentlicher Frunk mit Extraklappe

Das vermissen wir: schwächere Versionen; folgen noch

Die Alternativen: Mercedes EQA 350 4Matic