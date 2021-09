Volvo XC40 Recharge jetzt auch als 2WD

Der Neuling dient als Alternative zum XC40 Recharge Twin, der mit zwei jeweils 150 kW/204 PS starken Elektromotoren vorfährt. Damit will das Unternehmen sein Bekenntnis zur Elektrifizierung unterstreichen: Ab 2030 wird die komplette Modellpalette ausschließlich mit E-Antrieb angeboten.



Das Kompakt-SUV fährt im realitätsnahen WLTP-Zyklus bis zu 400 Kilometer weit. An Schnellladesäulen lässt sich die Lithium-Ionen-Batterie binnen 32 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen. Die Anhängelast beträgt unverändert 1.500 Kilogramm. Die Preisliste startet in Deutschland bei 45.080 Euro. Für Österreich und die Schweiz fehlen entsprechende Infos noch.