Der batterieelektrische Bruder des XC90 ist der erste von vielen neuen Elektro-Volvos. Das schwedische Unternehmen verspricht, jedes Jahr ein neues Elektroauto auf den Markt zu bringen und will bis zum Ende des Jahrzehnts weltweit nur noch vollelektrische Autos verkaufen. Doch vorerst ist der EX90 der neue Star der Volvo Modellpalette. Wobei ... "vorerst" ist insofern relativ, als dass es noch bis ins erste Quartal 2024 (also übernächstes Jahr) dauern wird, bis er auf unseren Straßen ankommt.



Aber zum Auto: Das Elektro-SUV, das in Stockholm vorgestellt wurde, sieht genau so aus, wie man es von der Marke erwarten würde - modern, clean, raffiniert und durchaus auch ein wenig kantig, setzt Volvo doch auch weiterhin auf die Designphilosophie "Form folgt Funktion". Bis zu einem gewissen Grad ähnelt der EX90 also auch dem heutigen XC90. Wer deswegen aber eine enge Verwandtschaft vermutet, liegt falsch. Der Siebensitzer kommt mit völlig neuer Plattform daher, die von Anfang an auf eine vollelektrische Auslegung hingetrimmt wurde und natürlich dementsprechend auch voll vernetzt daherkommt. Heißt: Der schwedische Autobauer sagt, dass dies der sicherste Volvo ist, der je produziert wurde, der aber zudem dank Updates und neuer Daten mit der Zeit immer noch intelligenter und sicherer werden kann.



Die "Beule", die ihr auf dem Dach direkt über der Windschutzscheibe seht, ist dabei übrigens quasi Kernausdruck dieses Versprechens. Dort sitzen die Kameras, Radar- und Lidar-Sensoren des Autos. Das gesamte, durch NVIDIA-Prozessoren befeuerte System bietet einen konstanten 360-Grad-Blick auf die Welt um das Auto herum und kann sogar kleine Objekte Hunderte von Metern im Voraus erkennen, damit der Fahrer mehr Zeit hat, zu reagieren und ihnen auszuweichen. Das SUV ist außerdem das erste Modell von Volvo, das bereits ab Werk mit der gesamten erforderlichen Hardware für vollautonomes Fahren ausgestattet ist.

Die wuchtigen Abmessungen des EX90 (5.037 / 1.964 / 1.744 mm) lassen Volvo genügend Platz für den Einbau eines gewaltigen 111-kWh-Batteriepakets. Zunächst wird ein elektrischer Zweimotoren-Antriebsstrang mit zwei Permanentmagnetmotoren, einem pro Achse, erhältlich sein. In der leistungsstärksten Version des Familientransporters erreicht das System eine Spitzenleistung von 390 Kilowatt/517 PS und ein sofort verfügbares Drehmoment von 910 Newtonmetern. Volvo verspricht eine geschätzte Reichweite von bis zu 600 km nach WLTP mit einer Akkuladung. Es gibt keine Informationen über die maximale Ladeleistung, aber das Unternehmen gibt an, dass es etwa 30 Minuten dauert, die Batterie von 10 auf 80 Prozent SOC zu bringen.



Volvo ist stolz darauf, dass der EX90 nicht einfach nur ein SUV der neuen Generation ist, sondern vielmehr "ein hochentwickelter Computer auf Rädern", der "reaktionsschneller und angenehmer" ist als je zuvor. Der Automobilhersteller hat sich mit Qualcomm Technologies zusammengetan, um auf Basis derer Snapdragon-Prozessoren die Visualisierungsfähigkeiten der Unreal Engine für die Bildschirmgrafiken an Bord des EX90 zu nutzen - ja, die gleiche Unreal-Engine, die so manch Gamer unter euch schon von Krachern wie Gears of War und zahlreichen anderen Videospielen kennen. Integrierte Google-Funktionen wie Google Maps und andere Apps von Google Play können über den 14,5-Zoll-Mittelbildschirm gesteuert werden. Die standardmäßige 5G-Verbindung sorgt für einen konstanten Datenfluss für alle Anwendungen, die auf dem Display laufen, einschließlich Musik-Streaming-Dienste.