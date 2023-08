Volvo kündigt EM90 an

Nach einer Unzahl an E-SUV in allen Gewichtsklassen wird die Elektro-Landschaft scheinbar diverser: Mit dem EM90 feiert am 12. November 2023 ein hochwertiger E-Van Weltpremiere.

Nach einer Unzahl an E-SUV in allen Gewichtsklassen wird die Elektro-Landschaft scheinbar diverser: Mit dem EM90 feiert am 12. November 2023 ein hochwertiger E-Van Weltpremiere.

Sie heißen Denza D9 oder MG Mifa 9, manche auch in nachvollziehbarer Nomenklatur Mercedes EQV (Vorstellung Facelift Mercedes-Vans), wobei der ja eigentlich schon ein Bus ist... Egal, jedenfalls: Die Vans kommen wieder – wie schön. Wäre ja zu schade gewesen, den SUV kampflos das Feld zu überlassen. Immerhin werden die Stimmen der Familien immer lauter: "Wo sind die Elektroautos für uns?!"



Warten wir mal auf den Preis



Neben den oben genannten Beispielen vorrangig aus China, hat nun auch Volvo (da sitzt der Mutterkonzern Geely ebenso in China) einen E-Van angekündigt. Was insofern spannend ist, nachdem die Schweden noch nie einen Van im Programm hatten, sich also an gar kein historisches Vorbild anlehnen können.



Was aber klar ist: Nachdem in der ersten Info von "Premium-Van" zu lesen ist, können wir euch schon jetzt sagen: Günstig wird das Ding nicht. Wie weit die Lücke zum EX90 (Einen Ausflug in die High-Fidelity-Welt des EX90 findet ihr hier) mit einem Basispreis von 102.600 Euro wird, bleibt abzuwarten.



Dass chinesische Kunden den EM90 bereits ab der Weltpremiere bestellen können, ist bereits bekannt. Versprochen wird ein "skandinavisches Wohnzimmer auf Rädern". Wie es mit Europa aussieht, darüber wird noch die hyggelige Schwedendecke gebreitet.