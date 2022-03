Volvo testet kabelloses Laden mit bis zu 40kW

Kaum ein Szenario eignet sich besser, um die Haltbarkeit eines Autos bzw. einer entsprechenden Technologie zu testen, als der Taxi-Betrieb. Mehr als zwölf Stunden sind die Autos jeden Tag unterwegs, legen innerhalb eines Jahres rund 100.000 Kilometer zurück. Was da nach drei Jahren noch reibungslos funktioniert, sollte auch den Privatgebrauch problemlos überstehen. Das scheint zumindest die Ansicht von Volvo und dessen Partnern zu sein. Diese starten nämlich nun in Göteborg mit Cabonline eine entsprechende Erprobung.



"Göteborgs Green City Zone ermöglicht es uns, neue Technik in einer realen Umgebung auszuprobieren und ihre zukünftige, flächendeckende Einführung zu bewerten", sagt Mats Moberg, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Volvo Cars. "Die Erprobung neuer Ladeprozesse zusammen mit ausgewählten Partnern ist ein guter Weg, um alternative Ladeoptionen für unsere zukünftigen Elektrofahrzeuge zu evaluieren."



Konkret liefert Momentum Dynamics die Ladestationen, die denkbar einfach funktionieren: Sobald ein kompatibles E-Fahrzeug über dem auf dem Boden montierten Ladepad einparkt, startet der Ladevorgang automatisch. Die perfekte Platzierung des Autos sollte dank der 360°-Kameras des Autos kein Problem sein - sagt Volvo. Die maximale Ladeleistung beträgt sodann "mehr als 40 kW", also deutlich mehr als die 11 kW, die reguläre Wallboxen liefern können.



Welche Pläne Volvo nach dem für drei Jahre angesetzten Test mit der Technologie hat, ist leider nicht bekannt. Man kann aber natürlich davon ausgehen, dass man diesen Versuch nicht aus reiner Neugier begeht, sondern konkrete Vermarktungsabsichten hat. Eventuell könnte also ab 2025 auch Endkunden und Firmen eine entsprechende Lösung angeboten werden.