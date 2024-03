Vorschau E3+ Mobility Convention in Innsbruck

Elektromobilität, Erneuerbare Energien und Digitalisierung bilden den thematischen Rahmen der dreitägigen Fachkonferenz, die erneut von Christian Clerici moderiert wird. Im Programm finden sich Beiträge und Diskussionen mit hochkarätigen Experten aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol.



Zwei Tage für Business-, ein Tag für Endkunden



"Neben der Kernbereichen Laden, Energiemanagement, eFahrzeuge, Bezahllösungen und Flottenlösungen, rückt die Integration von erneuerbaren Energien (Photovoltaik) immer mehr in den Mittelpunkt der Wirtschaft", so Veranstalter Gerald Windisch, Vorstand und Leiter des Bereichs West des Bundesverbands eMobility Austria (BVe). "Die E3+ richtet sich an den beiden Business-Days (B2B) an Flottenbetreiber, Fuhrpark, Hotellerie & Touristik und Gewerbe und am dritten Tag, dem Customer-Day (B2C), an Endkunden."



Neben fachlichen Inputs und der Gelegenheit zum Netzwerken kommt auch die Praxis der E-Mobilität nicht zu kurz: Bei Testfahrten mit Pkw, Nutzfahrzeugen, Bussen und Lkw lässt sich der Status quo der E-Mobilität unter der Anleitung von ÖAMTC-Instruktoren auf einem 10.000 m2 großen Testgelände erfahren.



In der Ausstellerliste finden sich Polestar, die Autowelt Innsbruck Denzel-Unterberger (mit sechs Automarken) und Auto Linser (mit drei Automarken) ebenso wie Fronius, epuls, Compleo, Hectronic, TIWAG und viele weitere.



Die Teilnahme ist nach Anmeldung kostenlos – auf der e3+ Website gibt es mehr Informationen und Anmeldemöglichkeit.