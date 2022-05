Vorschau Wiener Elektro Tage am Rathausplatz

2022 nimmt die Elektro-Mobilität so richtig Fahrt auf. Das Modellportfolio an E-Fahrzeugen auf vier wie auch zwei Rädern wächst mit immenser Geschwindigkeit und auch die dazu passenden Ladelösungen werden ständig vielfältiger. Man bedenke: Jedes siebte neu zum Verkehr zugelassene Fahrzeug in Österreich ist mittlerweile rein elektrisch betrieben (13,7 Prozent Marktanteil). Die Wiener Elektro Tage am Rathausplatz haben sich zum Ziel genommen, diesen Themen eine einzigartige Bühne zu geben und gleichzeitig Top-Unterhaltung für die ganze Familie zu bieten. Man möchte umfassend zum Thema E-Mobilität einschließlich Ladeinfrastruktur, Finanzierung und Förderungen informieren und beraten, aber auch einen nachhaltigen Lifestyle thematisieren. Mit einer abwechslungsreichen Kombination aus Neuheiten vieler Marken aus den Bereichen E-Mobilität und Energielösungen sowie Information, Kulinarik und Unterhaltung soll so der Weg in eine elektrisierte Mobilitätszukunft insbesondere für Wiener weiter geebnet werden.



Zu den teilnehmenden Marken zählen unter anderem Audi, Cupra, Fiat, Kia, Porsche, Škoda, Toyota, VW, VW Nutzfahrzeuge, Sharetoo, KTM, Moon Power, Kostad, Seat, gibeswiederhat.at, ÖAMTC, Vibe und Vespa/Piaggio. Als Stargäste warten auf der Bühne beispielsweise Alle Achtung!, Anna Buchegger (Starmania-Gewinnerin 2021), Boris Bukowski, James Cottriall, Marcus Wadsak, Martina Reuter, Lilian Klebow, Chris Lohner, Rainer Pariasek, Marion Mitterhammer, Harry Prünster, Cornelius Obonya, Angelika Niedetzky, Martina Kaiser und viele andere. Zudem für Unterhaltung soll unter anderem KTM sorgen. Der Zweirad-Hersteller wird Kinder E-Bikes präsentieren, die auch auf einer eigens abgegrenzten Strecke von den Kids getestet werden können. Vielfältige Kulinarik mit Pasta, Wraps, Frozen Joghurt und vielen nachhaltigen Schmankerln runden das Angebot ab.



Öffnungszeiten:

Mittwoch, 15. Juni bis Samstag, 18. Juni 2022

11:00-21:00 Uhr



Sonntag, 19. Juni 2022

11:00-19:00 Uhr