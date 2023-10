Vorstellung BMW iX2

Die Bayern können es nicht lassen und wollen eigene Kürzel etablieren: Der neue BMW iX2 ist offiziell also ein SAC, ein Sports Activity Coupé. Im März 2024 startet das dynamische E-SUV in Österreich, wir haben alle Preise.

Der stolze Österreicher freut sich: E-Mobility Knowhow aus Oberösterreich treibt den vollelektrischen BMW iX2 an: Entwicklungsleistung aus Steyr stecken im Wärmemanagement und im E-Antrieb, dessen Gehäuse ebenfalls in Steyr gefertigt wird. Gefertigt wird das Fahrzeug allerdings in Regensburg (Deutschland), wo es in flexibler Produktion mit dem "Benzinbruder" X2 vom Band läuft.



Länger und breiter geworden



iX2 gab es bisher noch keinen, aber im Verhältnis zum bisherigen X2 kann man von 19,4 Zentimeter Längen- und 21 Millimeter Breitenwachstum sprechen. Das 4,55 Meter lange Auto steht also satter da als bisher und bietet zudem mehr Raumangebot für Passagiere und Gepäck. Mit 525 bis 1400 Liter Gepäck schwächelt der iX2 im Vergleich zum Verbrenner natürlich, bietet aber dennoch ganz gute Transporter-Werte.



Innen finden sich die markentypischen Elemente wie das Curved Display, es gibt eine schwebend wirkende Armauflage samt integriertem Bedienfeld und eine Smartphone-Ladeschale mit indirekter Beleuchtung sowie optional Ledersitze oder Sportsitze. Von veganen Innenräumen hat BMW beim iX2 bislang nicht gesprochen.

Dafür gibt es eine Zweizonen-Klimaautomatik, das Navigationssystem BMW Maps und ein Sport-Lederlenkrad in Serie, auch die automatische Heckklappenbetätigung, vier USB-C-Anschlüsse und je ein 12-Volt-Anschluss auf der Mittelkonsole und im Gepäckraum sind fix dabi.

Ab Markteinführung des X2 ist der iX2 dabei



Mit dem BMW iX2 xDrive30 ist ein Stromer von Beginn weg dabei. wenn das neue, sportlich gezeichnete SUV im März 2024 an den Start geht. Allrad wird durch Antriebseinheiten an jeder Achse sichergestellt, beim temporär möglichen Boost werden 313 PS an Leistung frei, das Drehmoment wird mit maximal 494 Nm beziffert. 185 km/h schnell kann das Topmodell werden und der Sprint gelingt ihm in 5,6 Sekunden. Laut WLTP sollen Reichweiten von 471 bis 449 Kilometer drin sein.

Im Vergleich zu den Verbrennern trägt der xDrive30 kleine Felgen: 17-Zöller sind Serie.



Wann das Modell mit einem Elektromotor auf den Markt kommt, lässt der Importeur noch nicht durchblicken, der iX2 eDrive20 startet auf jeden Fall bei 47.400 Euro. Der iX2 xDrive30 kommt auf mindestens 57.400 Euro