Vorstellung Lotus Emeya

Nach Eletre nun Emeya. Das elektrische SUV haben wir bereits vorgestellt, hier findet ihr den Link zu den Eletre-Infos, zum sogenannten Hyper-GT folgen jetzt die Fakten. Also dann, Vorhang auf!



Vorerst nur Zieldaten



Nachdem die Produktion erst 2024 beginnt – welches Quartal möchte Lotus noch nicht sagen – sind die Daten nicht in Stein gemeißelt. Was man plant:



Zwei Dauermagnet-Elektromotoren, einer hinten, einer vorn.

Vorn ein Eingang-, hinten ein Zweigang-Getriebe.

985 Nm maximales Drehmoment, 905 PS Leistung.

256 km/h Spitze, 2,78 Sekunden für den Sprint auf 100 km/h.

Permanenter Allradantrieb samt intelligenter Torque-Distribution.

102 kWh Akkukapazität.

Die soften Hinweise zum Emeya



Soweit zu den Facts, was spricht Lotus über das neue Fahrzeug? „Indem wir unsere traditionsreiche Unternehmensgeschichte mit intelligenter Leistung und modernster Spitzentechnologie kombinieren, setzen wir neue Maßstäbe dafür, wie sich ein luxuriöses Elektroauto anfühlen und wie es aussehen soll. Damit ist der Emeya genau das, was wir bei der Entwicklung unserer Fahrzeuge anstreben – for the Drivers“, meint Feng Qingfeng, CEO der Lotus Group.



Bereits der aktive Frontgrill wird als bahnbrechend bezeichnet, auch ein Heckdiffusor und ein Heckspoiler gehören zu den aerodynamischen Maßnahmen. Für den niedrigen Schwerpunkt hat Lotus die Bezeichnung "Hyperstance" parat. Dass davon Fahrstabilität und Fahrverhalten profitieren – hey, erzählt uns etwas Neues!



Da ist das elektronisch gesteuerte Luftfederungssystem schon aufregender. Es erfasst 1.000 Mal pro Sekunde die Straße und stellt die Dämpfung automatisch darauf ein. Und nachdem es sich um ein Elektroauto handelt, möchte man natürlich die Ladekapazität kennen. Wir wollen in einem Lotus schließlich nicht ewig an der DC-Säule verharren. Eine gute Nachricht ist da das 350-kW-Gleichstrom-Schnellladegerät, mit dem man die Reichweite in fünf Minuten um 150 Kilometer erhöhen kann. Bitte nie vergessen: Die Ladesäule muss dafür ausgelegt sein und die Batterie des Emeya entsprechend vorkonditioniert.



Die Musik macht jetzt den Sound



Auch wenn der Motorsound in einem Lotus bisher das Um und Auf war, nun ist die Zeit für feinen Musikgenuss gekommen! Wie im Eletre wird es Dolby Atmos-fähigen 3D-Surround-Sound geben, das Lautsprechersystem weist das (preisgekrönte, sagt Lotus) Uni-Q-Design von KEF auf.



Im 4. Quartal wird uns Lotus weitere Infos zum Emeya zukommen lassen, Preise und Marktstarts werden wohl noch etwas später kommuniziert.