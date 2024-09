Der T90 als erster E-Pick-up von Maxus war ein anderes Kaliber, der eTerron 9 wird um einiges darüber positioniert. Einen Rückblick auf den Eben-nicht-Vorgänger bekommt ihr auf jeden Fall hier: Maxus T90 EV im Offroadgelände Stotzing



ATS: 400 verschiedene Kombinationen



Allrad-Pick-ups mit Elektroantrieb gibt es in Österreich noch nicht serienmäßig im offiziellen Import, da hat Maxus also ein Ass im Ärmel. Und auch wenn wir die Preise noch nicht kennen – der Österreich-Verkaufsstart ist erst im ersten Quartal 2025 geplant – bieten die Fakten rund um den eTerron 9 schon einmal Grund zur Freude.



Leistung pur: 442 PS ergeben sich aus einem 170-PS-Elektromotor von und einem 272-PS-Pendant an der Hinterachse. Ein offizieller Nm-Wert liegt uns noch nicht vor.



Starkes Allradkönnen: Neben der Leistung, die auf der Straße wie im Gelände eine Macht darstellt, helfen sechs voreingestellte Fahrmodi in einem All-Terrain-System (ATS), das Beste aus jeder Situation herauszuholen. "Normal", Schlamm" und "Sand" sind ebenso vorhanden wie ein individueller Modus. An die eigenen Wünsche lassen sich Lenkung, Leistung sowie das Ansprechverhalten der Stabilitätskontrolle und sogar die Energierückgewinnung und die Höhe der serienmäßigen Luftfederung anpassen. Was Maxus dazu sagt: "Mehr als 400 verschiedene Kombinationen sind möglich."



Maxus spielt mit dem Akku Tetris



Hohe Batteriekapazität: 102 kWh (wir nehmen an brutto, Maxus sagt es nicht explizit) schlummern in der Hochvoltbatterie aus Lithium-Eisen-Phosphat. Wie wir es gewohnt sind, wird da aber nicht mit Ladeleistungen geglänzt: 115 kW müssen an der DC-Station reichen. Von 20 auf 80 Prozent geht es mit Gleichstrom in etwa 40 Minuten. Gamer mögen den Akku jetzt schon, denn laut Maxus wurde er "nach der eigens entwickelten Tetris-Bauweise in einem Neun-Zellen-Schutzrahmen konzipiert, der die Kräfte – wie beim Tetris – horizontal und vertikal verteilt. Dies minimiert den Platzbedarf und erhöht Kapazität und Sicherheit." Ein neues Belüftungssystem/Wärmemanagement soll die Winterreichweite erhöhen, versprochen sind plus 18 Prozent "gegenüber bewährten Elektroautos" (O-Ton Maxus). 430 Kilometer Reichweite sind der kombinierte WLTP-Wert – super für einen E-Pick-up.



Wie ähnliche Konkurrenten, vornehmlich aus den USA, verfügt der eTerron 9 über eine V2L-Funktion (Vehicle-to-Load), mit der externe Verbaucher aufgeladen bzw. betrieben werden können. im Frunk und an der Ladefläche stehen dazu 2,2-kW-Steckdosen bereit und sogar ein externe 6,6-kW-Anschluss wird geboten, um auch Handwerkern und Co die passende Power zu bieten.



Maße und so: 5,50 Meter Länge, 2,40 Meter Ladefläche (Länge), Nutzlast 620 Kilogramm, Anhängelast 3,5 Tonnen sowei ein 236 Liter großer Frunk.



Ausstattung: Leder, Fahrersitz mit Belüftung und Massage, Fahrer- und Beifahrersitz umlegbar, um eine nahezu ebene Schlaffläche zu gestalten (1,70 Meter lang), 20 Ablagefächer, Luftfederung, Easy-Load-Absenkung der Ladefläche um 60 Millimeter, Ultra-Fernlicht für 400-Meter-Vorausschau.