Lange hat uns Mitsubishi hingehalten und auch jetzt gibt es vor allem den Verweis auf das Frühjahr 2025. Doch es gibt einen wortwörtlichen Lichtblick: Endlich zeigt man echte Fotos und nicht nur abgedunkelte Teaserbilder. Und nicht zuletzt werden schon Preise genannt!



Einer der PHEV-Pioniere



Mitsubishi Outlander PHEV, der Name war schon 2013 Programm. Als man noch gar nicht richtig wusste, was die Abkürzung heißt, trug sie das japanische SUV bereits stolz im Namen. Heutzutage ist der Begriff PHEV als wichtige Brückentechnologie in aller Munde, Mitsubishi lässt sie bewusst in der Modellbezeichnung. Warum auch nicht, eine Pionierleistung darf ruhig unterstrichen werden. Insgesamt gesehen ist es der vierte Outlander und die zweite Generation mit der Plug-in-Technologie.



„Der für Europa entwickelte Mix aus beeindruckendem Design und Plug-in-Hybrid-Technologie der nächsten Generation macht ihn zu einem absoluten Vorreiter", beschreibt Frank Krol, Präsident und CEO von Mitsubishi Motors Europe, die Neuheit. "Eine weitaus größere rein elektrische Reichweite, ein unglaubliches Qualitätsniveau mit dem akribischen japanischen Omotenashi-Ansatz für Details und Gastfreundschaft, eine breite Palette von Assistenz- und Komfortsystemen – der neue Outlander PHEV ist die nächste Stufe der Produktoffensive des Unternehmens.“



Jetzt aber Details! Nach wie vor setzt man auf einen voluminösen Verbrenner, der Benziner hat 2,4 Liter Hubraum. Gemeinsam mit den elektrifizierten Komponenten ergibt sich eine Systemleistung von 302 PS, beim Beschleunigen draf man mit 7,9 Sekunden auf 100 km/h rechnen. Für ein SUV mit 4,72 Meter Länge voll okay. Durch den vergrößerten Tank (nun 53 Liter) sind insgesamt 844 Kilometer Reichweite nach WLTP drin, rein elektrisch werden (im EV-Modus) 86 Kilometer zurückgelegt. Was beim Outlander stets wichtig war: Auch Autobahntempo ist rein elektrisch möglich, 135 km/h sind drin. Mit der integrierten Wärmepumpe soll der Stromverbrauch in der kalten Jahreszeit gesenkt werden. Der Spritverbrauch ist eine Normsache und natürlich immer so ein Ding, aber egal: Offiziell heißt es nach WLTP: 0,8 Liter im Schnitt.



Unter 50.000 Euro sind möglich



WIe gewohnt ist der Outlander ein Allradler, Mitsubishi betont die Erkenntnisse aus dem Rallyesport, die in das S-AWC eingeflossen sind. Kardanwelle gibt es keine, viel direkter setzen E-Motoren an jeder Achse die Befehle um, das Drehmoment kann optimal verteilt werden. Sieben Fahrmodi – darunter Tarmac, Gravel, Snow und Mud – zeigen, dass es die Japaner abseits der Straße durchaus ernst meinen.



Dass der Outlander pipifein ausgerüstet werden kann, sieht man an der Kooperation mit Yamaha (Audio, nicht die Motorräder...) in Bezug auf die Soundanlage. Ein 12,3 Zoll großes Digicockpit und ein ebenso 12,3 Zoll großer Touchscreen sorgen für die digitale Komponente samt TomTom Live-Diensten für Echtzeit-Verkehrsinformationen und der Google Places API für die neueste Ortsdatenbank. Apple CarPlay und Android Auto? Drahtlos, eh klar! Smartphones werden induktiv mit 15 Watt geladen. „Hallo Mitsubishi“ weckt die Sprachsteuerung, mit der auf Funktionen zugegriffen werden kann.



In Österreich kostet der Outlander PHEV 51.990 Euro, wobei Mitsubishi auf diverse Verkaufsförderungen hinweist, womit unter 50.000 Euro möglich sein sollen.



PS: Wusstet ihr, dass der Importeur bereits seit über 45 Jahren aktiv ist? Siehe Mitsubishi feiert 45 Jahre in Österreich von September 2023.