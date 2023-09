Vorstellung Peugeot e-3008

Für den Stellantis-Konzern ist der neue e-3008 ein großer Schritt, ist er doch das erste Modell, das auf der STLA-Medium-Plattform basiert. Diese soll die wichtigsten Kundenkriterien abdecken: Reichweite, Ladezeit, Leistung, Effizienz und natürlich auch Fahrspaß. Weiters auf der Agenda: Vernetzte Dienste und Funktionen (Trip Planner, Smart Charging, Vehicle to Load und Updates „over the air“) auf Höhe der Zeit.



STLA Medium heißt: Immer gleiche Kofferraumgröße



Verschiedene Hybridantriebe werden ebenso für den 3008 erhältlich sein, wie die Elektroantriebe für den e-3008. Über diese wurde aber noch nichts verlautbart. Stellantis macht bei STLA Medium aber von Start weg klar: Unabhängig von der Motorisierung wird immer das gleiche Kofferraumvolumen geboten. Mit einem Volumen von 520 Litern (unter der Hutablage) ist der Neue übrigens genauso geräumig wie der Vorgänger.



Bei den Ausstattungen setzt man auf eine duale Strategie. Heißt: Es gibt den schicken Allure und den sportlichen GT. Drei Optionspakete sollen sicherstellen, dass jeder die Extras bekommt, nach denen er verlangt. Halt ohne einzelne Häkchen zu machen – mal hoffen, dass die Franzosen sinnvolle Zusammenstellungen gefunden haben. Bisher ist Stellantis eher durch eine Einheits-E-Architektur, die kürzlich erstarkt ist, aufgefallen. Beim e-3008 bekommt man nun plötzlich eine ungewohnt breite Auswahl: Drei vollelektrische Antriebe!



* 210 PS und 343 Nm machen den Anfang, die Reichweite ist hier mit 525 Kilometer recht passabel.

* 320 PS und 343+166 Nm stehen beim Dualmotor-Modell an, der Allradler schafft es, bei der Reichweite mit dem Basismodell mitzuhalten. Ebenso 525 Kilometer. Wir sind bisher gewohnt, dass der Allradler etwas zurückstecken muss.

* 230 PS und 343 Nm bietet die Long-Range-Variante, die 700 Kilometer weit laut WLTP kommen soll. Wow. Wie das Basismodell handelt es sich um einen Fronttriebler.



Das Design fällt auf



Sehr fesch, was die Designer da zuerst auf das Papier und künftig auf die Straße bringen: Während viele BEV durch eine ungewohnt "leere" Front, oft nur mit einem durchgehenden Panel, auffallen, wollen es die Franzosen wissen und zaubern dem e-3008 ein dynamisches Gesicht, das ständig in Bewegung zu sein scheint. Dazu kommt – eh klar, Löwenmarke – eine katzenhafte Gestalt, die sich über 4,54 Meter Länge und 1,89 Meter Breite streckt. Das Fahrzeug ist 1,64 Meter hoch. Innen gibt es ebenso Neues, denn das i-Cockpit kombiniert nun das Fahrerdisplay (etwas euphemistisch "Head-up-Display" genannt) mit dem zentralen Touchscreen, was einen gebogenen Panorama-Schirm in 21 Zoll ergibt. Wie das aussieht, haben wir euch bereits in Peugeot e-3008 mit Panorama-Cockpit vorgestellt.

Außen fällt Chrom weg, stattdessen heben sich graue und schwarze Elemente vom Rest der Karosserie ab. Obsession Blau, die neue Farbe Ingaro Blau sowie Okenit Weiß, Perla Nera Schwarz, Artense Silber und Titanium Grau nennt Peugeot als Farbpalette.



Eh klar: Nachdem der e-3008 erst im Februar in den Handel kommt, sind die Preise noch nicht fixiert.