Vorstellung: Renault Rafale als Plug-in-Hybrid

Das 4,71 Meter lange SUV-Coupé belebt seit dem Frühling den österreichischen Markt, wobei bisher nur ein E-Tech Full Hybrid als Motorisierung bereitstand. Nun wird um ein Plug-in-Hybridmodell erweitert; ob der Daten- und Faktenlage kann einem da schon ein fetter Grinser über das Gesicht huschen. Der bietet mehr! Bereits der Wegfall der Ausstattungslinie Techno stellt klar, dass es sich hier um ein Topmodell handelt. Wer zum E-Tech Plug-in-Hybrid 4x4 300 greift, den umweht immer die Aura der Sportmarke Alpine. So gibt es stets Alcantara/Kunstledersitze samt blau-weiß-roten Nähten für ein adrettes Cockpit sowie die Allradlenkung 4Control advanced für ein zackigeres Einlenken. In weiterer Folge kommt es ganz darauf an, ob man Esprit Alpine oder Atelier Alpine gewählt hat. Die zuletzt genannte Modellversion kostet 4.500 Euro Aufpreis und glänzt mit Feinheiten wie der intelligenten adaptiven Federung, Matrix-LED-Scheinwerfern sowie 3D-Kamera mit 360-Grad-Sicht. Um warme Finger im Winter kümmert sich das Auto mit einer Lenkradheizung und die Funktion „Handsfree Parking“ soll Parkmanöver erleichtern. Ein Komplettpaket ist allerdings auch Atelier Alpine nicht, man kann sich ruhig noch austoben. Als Extras stehen etwa das Panorama-Glasdach Solarbay (verdunkelt sich auf Knopfdruck), ein Harman-Kardon-Soundsystem, ein Head-up-Display und natürlich diverse Farben bis zu mehreren Matt-Sonderlackierungen bereit.

Mit Allrad fit für Österreich



Wie sieht man beim Importeur das Thema PHEV? „Dank eines Elektromotors an der Hinterachse verfügt das neue Topmodell über einen permanent aktiven Allradantrieb“, sagt Martin Labaye, Generaldirektor Renault Österreich, und fügt hinzu: „Ein starkes Verkaufsargument in Österreich aufgrund der Topografie. Ich bin überzeugt, dass wir im nächsten Jahr einen positiven Trend in beiden Bereichen Hybrid und Plug-in-Hybrid sehen werden.“ Die mit 22 kWh ganz schön starke Batterie ermöglicht über 100 WLTP-Kilometer mit Strom als Antrieb, kumuliert verweist man bei Renault auf bis 1.000 Kilometer, was selbst Dieselfreunden Freude bereiten sollte. Natürlich kommen auch Konnektivitätsfans auf ihre Kosten: Der zwölf Zoll große Tochscreen ist hier die Steuerzentrale.