Bereits im April 2023 konnten wir euch einen kleinen Ausblick auf die künftigen Skoda-Modelle geben. Nun werden manche Dinge schon etwas konkreter, auch wenn im vorliegenden Fall die Tarnmuster noch auf dem Auto bleiben: Der Elroq kommt näher, es gibt einige Details! Die Weltpremiere soll im Herbst erfolgen.

Wer lieber ein Segment darunter in ein Skoda-Elektro-SUV einsteigen will, schaut sich die Vorstellung des Skoda Epiq an.



Auch Allrad ist möglich



Somit also zum Kompaktmodell unter dem Enyaq, das auf den Namen Elroq hören wird. Als erster Vertreter der tschechischen Marke wird er die neue Designsprache "Modern Solid" einführen. Wem eine Vorstellung davon mit dem Tarnkleid schwer fällt, folgt dem Epiq-Link oben, da sieht man schon mehr, wie der neue Look wirkt. Viel wichtiger als jede Optik, die immer sehr subjektiv ist, sind Platzangebot und Können eines Fahrzeugs. Skoda führt hier ein Kofferraumvolumen von 470 bis 1.580 Liter ins Treffen, ohne allerdings konkret auf die Außenlänge einzugehen. Wir rechnen mit etwa 4,5 Meter, wie es im Kompkatsegment bei den SUV üblich ist. Natürlich ist wieder von "cleveren Ablagemöglichkeiten" die Rede – Geräumigkeit und ordentliche Verstaufächer für die Dinge des Alltags sind schließlich typische Skoda-Glanzpunkte.



Bei den Batterieversionen wird Skoda für so einen frühen Zeitpunkt vor dem Marktstart bereits ganz schön konkret. Eine mitgelieferte Tabelle bietet uns die Übersicht über drei Lithium-Ionen-Akkus, wobei mit der Erweiterung um ein Allradmodell noch eine vierte Variante dazukommt: 50, 60, 85, 85x.



50: Der Einsteiger bietet 52 kWh netto und lässt sich in unter 25 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden, 125 kW ist die Basisleistung. Beim Topspeed bleibt das Basismodell auf 160 km/h beschränkt. Nicht ungewöhnlich.



60: Hier stehen schon 59 kWh netto bereit, die Ladedauer ist gleich wie beim 50er. Auch hier gilt das Limit auf 160 km/h, die Leistung beträgt 150 kW.



85: Wie alle bisher beschriebenen Varianten ist auch der 85er mit 77 kWh netto Batteriekapazität ein Rear Wheel Drive. Nachdem die Batterie so groß ist, braucht sie unter 28 Minuten für die 10-auf-80-Ladung. 210 kW Leistung passen gut mit dem höheren Topspeed von 180 km/h zusammen.



85x: Die Änderungen zum 85er betreffen die höhere Leistung (220 kW) dank Dual-Motor-Konzept und der ebenso darauf zurückzuführende Allradantrieb.

Recytitan und 21-Zoll-Felgen



Noch stärker als bisher möchte Skoda beim Elroq auf nachhaltigkeit setzen, was bei den Materialien innen beginnt. Die Rede ist etwa von Polsterstoffen aus Recytitan-Faser in Dark Melange für Türverkleidungen, Sitze, Armaturentafel, Mittelarmlehne und Kniebereich. Diese Faser besteht zu fast 80 Prozent aus recyceltem PET, wie es zum Beispiel aus Einweg-Mineralwasserflaschen gewonnen wird. "Die weiteren Anteile bilden neues PET sowie mechanisch recycelte Fasern. Die zuvor nicht nach Sorten getrennten Fasern werden ohne zusätzliche chemische Behandlung verarbeitet", gibt der Hersteller an.



Das Cockpit wurde möglichst einfach gehalten, einen cleanen Ansatz bietet ja schon der heutige Enyaq. Es gibt also einen 5-Zoll-Screen für die digitalen Instrumente vor dem Fahrer und einen 13-Zoll-Touchscreen in der Mitte. Vereinfachte Menüstrukturen und Bedienoberflächen sollen die Abläufe im Alltag geschmeidiger machen. Und Modern Solid, die neue Designsprache? Ist natürlich viel Marketing. Designleiter Oliver Stefani spricht etwa "neue visuelle Akzente wie das glänzend schwarze Tech?Deck-Face" an und meint über den Elroq: "Sein funktionales, minimalistisches und cleanes Modern Solid-Design strahlt Authentizität und Robustheit aus, bleibt aber auch unverwechselbaren Skoda Designdetails treu, die die Marke kennzeichnen." Fakten: Der Luftwiderstands-Koeffizient soll im besten Fall nur 0,26 betragen, bei den Felgen sind 19 bis 21 Zoll möglich.