Vorstellung Skoda Epiq

Nicht schlecht, das klingt nach einem vernünftigen Package. Vernunft, ein Attribut, mit dem Skoda seit langem glänzt und mit dem etwa der Octavia bereits mehrere Jahre lang die Marktführerschaft in Österreich erreicht hat. Nun also wird es episch, wenn man den Namen des kleinen SUV ernst nimmt: Der Epiq misst 4,10 Meter in der Außenlänge, soll aber dennoch 490 Liter Kofferraum bieten und darüber hinaus rund 25.000 Euro kosten.



Noch keine Angaben zur Batterie, aber über 400 Kilometer Reichweite



Aus Klaus Zellmer, Škoda Auto Vorstandsvorsitzender, sprudelt sichtlich die Vorfreude heraus: „Der künftige Skoda Epiq bietet jede Menge Auto zu einem attraktiven Preis und einen großen Innenraum bei kompakten Abmessungen. Unsere Kunden wollen die Wahl haben, daher erweitern wir unser wachsendes Elektromobilitätsportfolio um dieses beliebte Segment. Ich hoffe, die ersten Eindrücke demonstrieren, dass der Epiq durch modernes Design, alltagstaugliche Reichweite und nutzerfreundliche Technologien glänzen kann – und noch dazu erschwinglich ist.“



Citytaugliche Länge, für das Segment Mega-Kofferraum und wie sieht es mit den Elektroauto-Features aus? Versprochen werden über 400 Kilometer elektrische Reichweite und die Möglichkeit für bidirektionales Laden, damirt sich der Epiq in einen mobilen Energiespeicher für das häusliche Stromnetz verwandeln kann. Welche Batterie drinsteckt, darüber schweigt sich der Hersteller noch aus.