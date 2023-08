Vorstellung der Modelle Ronin, Pear und Alaska

Huntington Beach, Kalifornien, war "the place to be" beim ersten Event dieser Art von Fisker. Zum Glück konnte man auch aus der Ferne nahezu live dabei sein, wie der Autohersteller seine neuen Modelle ins Rampenlicht rückte.



Wow, gerade erst letzte Woche durften wir beim ersten großen europäischen Testfahrevent das SUV Ocean in Action begutachten (Farbericht Fisker Ocean), schon prasseln die nächsten Neuheiten auf uns herein. Kommen wir zuerst zum Ocean selbst, für den ein Force-E Offroad Package gezeigt wurde – für all jene, die das Fahrzeug nicht nur als Boulevardcruiser heranziehen. Nachhaltige Offroad-Abenteuer sollen mit dem Paket, dass mit dem Auto, aber auch danach gekauft werden kann, möglich sein. Mehr Bodenfreiheit, spezielle Dämpfer und eine robuste Bodenplatte sind ebenso inkludiert wie eigene Felgen und Reifen sowie Unterfahrschutz-Elemente von und hinten. Zu noch nicht genannten Preisen wird das Force-E Offroad Package Anfang 2024 auf den Markt kommen.