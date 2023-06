Dass das Image oben und die Masse unten gemacht werden, ist bekannt. Volvo hat also zuerst den EX90 als "Wow-SUV" vorgestellt und schickt nun den EX30 nach. Basierend auf der gleichen Plattform wie der Smart #1 – Volvo ist ebenso eine Marke des chinesischen Geely-Konzerns – soll das ab sofort bestellbare Modell für ordentlich Furore sorgen. Und zwar nicht nur in den Schauräumen, sondern auch in großen Zahlen auf unseren Straßen.



Der Preis ist heiß



Schon bestellbar? Wow, wir waren selbst überrascht, dass nach unzählichen Teaser-Aussendungen nun sofort der Preis bekannt gegeben wird. Kurz und schmerzlos: Der EX30 startet bei 36.950 Euro, ist also deutlich günstiger (etwa 15.000 Euro) als die etwa 20 Zentimeter längeren Brüder XC40 oder C40. Neben der Basisversion Core steht die mittlere Variante Plus (ab 39.890 Euro) und das Topmodell Ultra (ab 48.830 Euro) im Portfolio.



Core bietet bereits einen adaptiven Tempomaten oder diverse Digital Services wie den Google Assistant. Bei Plus kommen etwa Pilot-Assist und eine bessere Soundanlage dazu. Ultra wartet mit Panoramadach, Park Pilot Assist, 360-Grad-Kamera und mehr auf.



Beim Antrieb gibt es die Wahl zwischen dem Single Motor und dem Single Motor mit Extended Range (5.220 Euro Aufpreis für 480 statt 344 Kilometer WLTP-Reichweite). Mit dieser Option soll einerseits das Sprintvermögen steigen (5,3 statt 5,7 Sekunden auf 100 km/h), andererseits der Appetit sinken (15,7 statt 16,7 kWh WLTP-Verbrauch).



"Wir wissen, dass der Preis und die Betriebskosten immer noch eine der grössten Herausforderungen sind, wenn Menschen über den Umstieg auf ein Elektroauto nachdenken", meint Jim Rowan, der Präsident und CEO des Autoherstellers. "Mit dem Volvo EX30 wollen wir Premium-Elektromobilität einem viel breiteren Publikum zugänglich machen und so den für Industrie und Gesellschaft notwendigen Übergang zur vollständigen Elektrifizierung vorantreiben und beschleunigen."