Vredestein präsentiert ersten EV-Ganzjahresreifen

Im Vergleich mit den bisher erhältichen Ganzjahresreifen von Vredestein zeigte der neue Quatrac Pro EV, der mit dem 3PMSF-Symbol (Schneeflocke vor dem Hintergrund von drei Gipfeln) gekennzeichnet und somit voll wintertauglich ist, in Computersimulationen und Praxistests gleichermaßen überragende Haftung, dabei aber durch seinen geringeren Rollwiderstand und niedrigeren Gewichts gleichzeitig eine größere Reichweite und geringere Umweltbelastung durch Abrollgeräusche, sagt Vredestein.



Allerdings will man mit ihm nicht nur auf der Straße selbst für ökologischere Fortbewegung sorgen; der Quatrac Pro EV wurde so konstruiert, dass bei der Herstellung in den beiden europäischen Produktionsstätten von Apollo Tyres in Enschede (Niederlande) und Gyöngyöshalász (Ungarn) weniger CO2 erzeugt wird, was die CO2-Bilanz über die gesamte Lebensdauer verbessert. Der neue Reifen wird hergestellt.



Zu den Neuerungen des Quatrac Pro EV gehört laut dem Hersteller ein optimiertes Mischungsverhältnis aus Polymeren und einem wohldurchdachten Silika-Anteil in der Laufflächenmischung, was die Haftung auf nasser Fahrbahn maximiert und gleichzeitig einen geringen Rollwiderstand bietet. Um den Energieverbrauch bei der Nutzung zu senken, ist der Reifen dank dünnerer Seitenwände, einer geringeren Kernreiterhöhe und eines niedrigeren Gewichts des Gürtelmaterials deutlich leichter. Zudem weißt er Längsrillen mit deutlich schrägeren Flanken auf, um höheren Belastungen in Kurven standzuhalten, und eine Außenschulter, die breiter ist als die Innenschulter, um Verformungen zu vermeiden und das Handling auf trockener und nasser Fahrbahn zu verbessern.



Weitere Informationen zum Vredestein Quatrac Pro EV, einschließlich Leistungsdaten und erhältlicher Abmessungen, werden vor der Markteinführung veröffentlicht.