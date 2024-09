Wallboxen-News von Zaptec

Hell, clean, einfach aufgeräumt. So lassen sich die Polestar Spaces gut beschreiben. Nachdem sich zum bisherigen Solo-Künstler Polestar 2 nun auch die Modelle Polestar 3 und Polestar 4 gesellen, wird die Kundenfrequenz künftig wohl um einiges höher ausfallen. Was Besuchern auffällt, egal welcher Space angesteuert wird: Zu den Modellen der Marke mit Hauptsitz in Schweden werden stets die Wallboxen des norwegischen Heimlade-Spezialisten Zaptec angeboten. Wie passend, ist die Zaptec Go doch ähnlich schlicht aber stark designt wie die vollelektrischen Fahrzeuge. Die Auszeichnung mit dem „Red Dot Design Award“ erwähnen wir nur der Vollständigkeit halber.



Solarintegration sowie V2G-ready



Auf dem Erfolg der Go ruht sich Zaptec aber nicht einfach aus, auf der Münchner Power2Drive, dem Branchentreffen rund um die Elektromobilität, wurde im Juni die Go 2 vorgestellt, die im 4. Quartal 2024 in den Handel kommen wird. Nach wie vor werden Qualität und Sicherheit im Mittelpunkt stehen, „die Freiheit, neue Abenteuer zu erleben“ verspricht Zaptec on top. Was damit gemeint sein kann? Etwa die Solarintegration zur Nutzung des selbst generierten Stroms aus der PV-Anlage oder die Unterstützung von AC Vehicle-to-Grid (V2G), nachdem die kommende ISO 15118-20 und die Ausgabe 4 der IEC 61851-1 eingehalten werden: Bidirektionales Laden steht mit der Go 2 somit auf der Agenda. Dadurch kann das Elektroauto in einen Energiespeicher verwandelt werden. Nicht zuletzt für Firmenwagennutzer (künftig) wichtig: das MID-zertifizierte Messsystem garantiert eine genaue Energiemessung, zur Überwachung des kWh-Verbrauchs dient ein integriertes Display, das sich schlüssig in das Design fügt.



Hohe Temperaturen kein Problem



Zum umfassenden Hardware-Upgrade zählen zudem Funktions-Updates für die 1/3-Phasenumschaltung (automatischer Wechsel zwischen Laden auf einer Phase oder Laden auf drei Phasen) sowie das native Anwendungsprotokoll OCPP für Ladepunktbetreiber (CPOs) und integrierte 4G LTE-Kommunikation. Bei Zaptec immer ein wichtiges Thema: Die Wallboxen zeichnen sich durch einen einfachen und sicheren Installationsprozess aus. Bei der Go 2 findet sich eine Metall- statt einer Kunststoff-Rückplatte. Durch diese bessere thermische Auslegung sind höhere Ladeleistungen bei höheren Temperaturen möglich. Gute Voraussetzungen, dass auch die kommende Zaptec Go 2 bald ihren ersten Preis einheimsen wird. •