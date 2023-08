Webfleet stellt neuen E-Transporter-Reichweitenrekord auf

Die Bridgestone-Tochter Webfleet, Europas Nr. 1 für Flottenmanagementlösungen, hat und Teil von Bridgestone, hat einen neuen Reichweitenrekord für E-Transporter aufgestellt: 311,18 Meilen oder 500,80 Kilometer sind die längste Strecke, die ein Fahrzeug dieser Kategorie mit einer einzigen Ladung je zurückgelegt hat. Der Rekord wurde von den von Webfleet gesponserten Fahrern Kevin Booker, Sam Clarke und Fergal McGrath in einem Fiat E-Scudo, ausgestattet mit energieeffizienten Bridgestone Duravis-Reifen, „erfahren“. Unabhängig geprüfte Videoaufnahmen sowie Kilometerzähler-, GPS- und Batteriestandsdaten von Webfleet ergaben, dass der Kompakt-Van mit einer 75-kWh-Batterie und einem WLTP-Wert von 205 Meilen auf einer Rundstrecke durch Cambridgeshire, Lincolnshire und Northamptonshire in Großbritannien durchschnittlich 4,5 Meilen pro Kilowattstunde (kWh) zurücklegte. Die Fahrt dauerte zur Tageszeit 13 Stunden und neun Minuten.

Wichtig hierbei: Der E-Scudo war komplett serienmäßig und die Strecke kombinierte städtische und ländliche Straßen, um den realen Bedingungen zu entsprechen. "Wir sind sehr stolz auf den Titel GUINNESS WORLD RECORD. Das ist eine herausragende Leistung. Der bisherige Rekord von 258,85 Meilen wurde in den USA aufgestellt. Ihn nach Europa zu holen, steht für unser Bestreben, ein weltweit führender Telematik-Anbieter im Bereich der Elektromobilität zu werden“, sagt Wolfgang Schmid, Webfleet Head of Central Region bei Bridgestone Mobility Solutions. „Der Rekord verdeutlicht nicht nur die heutigen Fähigkeiten von Elektrofahrzeugen sowie der modernen Reifentechnologie von Bridgestone für Unternehmen und für die urbane Mobilität, sondern zeigt auch, welchen Einfluss die Fahrer auf den Energieverbrauch von Elektrofahrzeugen nehmen können."



Taco van der Leij, VP Fleet Management Solutions Europe bei Bridgestone Mobility Solutions, ergänzt: „Vernetzte Daten von Elektrofahrzeugen spielen eine entscheidende Rolle bei der Elektrifizierung der Mobilität und ermöglichen es Fuhrparkunternehmen, das Fahrerverhalten zu monitoren, ihre Energieleistung zu vergleichen und sogar zu analysieren, welche kinetische Energie durch regeneratives Bremsen zurückgewonnen wird. Damit kann gezieltes Coaching dort angeboten werden, wo es am nötigsten ist."

Die für den Test gewählten Reifen, Bridgestone Duravis, wurden als entscheidende Komponente für den Titelgewinn angesehen, da sie eine hervorragende Laufleistung und einen geringen Rollwiderstand bieten. Fergal McGrath und Kevin Booker haben damit sechs bzw. vier Guinness-Weltrekorde in Bezug auf das Fahren aufgestellt, während Sam Clarke nun seinen ersten erfolgreich abgeschlossen hat. McGrath: „Die Verringerung der CO2-Emissionen und die Verbesserung der Luftqualität gehören global zu unseren wichtigsten Aufgaben – und das hat insbesondere in den Städten, in denen die Luftverschmutzung am höchsten ist, oberste Priorität. Lkw und Transporter fahren überwiegend mit Dieselantrieb. Von daher ist es wichtig, dass der Übergang zu reinem Elektroantrieb mit null Abgas-Emissionen so reibungslos wie möglich verläuft. Indem wir den Titel GUINNESS WORLD RECORD gewonnen haben, konnten wir zeigen, dass rein elektrische Nutzfahrzeuge in der Lage sind, die Kundenanforderungen in der Praxis, insbesondere in Großstädten, zu erfüllen und sogar noch zu übererfüllen.“