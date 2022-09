Weiteres Abomodell aus Österreich

In Kooperation mit Ocay bietet Tchibo Fahrzeuge wie das Model Y von Tesla oder den Peugeot e-208 GT zu monatlichen Fixpreisen an. Abholung in Wels oder Zustellung vor die Haustür

Dass Tchibo mehr als nur Kaffee ist, wissen wir spätestens, seit die eigenen Tchibo-Regale in diverse Supermärkte eingezogen sind. Für das neue Angebot des Wiener Unternehmens würde bei Billa und Co jedoch der Platz etwas eng werden: Gemeinsam mit Ocay aus OÖ werden Autos im Abo angeboten. Gleich vorweg: Das günstigste Modell um 289 Euro pro Monat ist ein Ford Fiesta mit Verbrenner. Aber, in diesem Motorline-Channel viel spannender, bei den beiden anderen Modelle handelt es sich um Elektroautos (die Mehrheit siegt!).



Also: Beim Peugeot e-208 GT beträgt die monatliche All-inclusive-Gebühr 459 Euro und beim Tesla Model Y Long Range Allrad 999 Euro. Das Abo läuft über 12 Monate und beinhaltet 15.000 Freikilometer im Jahr. Schlussraten, Abzahlung und ähnliche versteckte Kosten werden beim Abo vermieden, wenn Tchibo "all-in" sagt, meinen sie: Zulassung, Vollkasko-Versicherung, jahreszeitengerechte Bereifung, Wartung, Service (inkl. Ölwechsel, Bremsflüssigkeit, etc.) und Vignette sind dabei. Gut, all-in hätte auch den nötigen Strom umfassen können, aber das ist bei Abomodellen eigentlich normal, dass man sich um das Laden selber kümmern muss.

Partner in crime von Tchibo ist Ocay, ein Unternehmen, das 2020 gegründet wurde und seine Zentrale in Wels hat. Entsprechend sind die Fahrzeuge auch dort abzuholen. Außer, man entrichtet einen einmaligen Aufpreis, dann kommen die guten Stücke direkt vor die Haustür. Während der Laufzeit ist Ocay auch der Ansprechpartner für alle Fragen, die sich so ergeben. Übrigens: Nach den 12 Monaten steht bei weiterem Bedarf wieder ein aktueller Neuwagen bereit.



Lassen wir Tchibo Geschäftsführer Erik Hofstädter zum Start des Autoabos Anfang September noch etwas sagen: „Wir freuen uns sehr, unseren Kund*innen drei unterschiedliche Autoabo-Modelle – darunter zwei E-Autos – anzubieten. Uns ist es wichtig, einen Fokus auf nachhaltige E-Mobilität zu setzen und den Kund*innen einen einfachen Zugang zu den Autos zu ermöglichen.“ Na dann.