Der brandneue Cupra Terramar ist ab morgen (4. September) in Österreich zu bestellen. Mit dem gewachsenen Modell richtet sich die dynamische Marke an einen ganz neuen Kundenkreis.

Der brandneue Cupra Terramar ist ab morgen (4. September) in Österreich zu bestellen. Mit dem gewachsenen Modell richtet sich die dynamische Marke an einen ganz neuen Kundenkreis.

Mit rund 4,5 Meter Länge bezeichnet Cupra Brand Director Timo Sommerauer den brandneuen Terramar als perfekt für den österreichischen Markt passend und betont seinen „hohen Alltagsnutzen und viel Sportlichkeit kombiniert mit Allrad-Antrieb“. Die neueste Konzern-eHybrid-Technologie leistet 204 bzw. als VZ 272 PS und fällt mit rein elektrischen Reichweiten von mehr als 100 Kilometern und vor allem der Schnellladefähigkeit – bis 50 kW DC sind möglich – auf.



Speziell: Sennheiser, Schalensitze, Limited Edition



Die 19,7 kWh große Batterie lässt sich natürlich auch gemütlich AC-Laden bis 11 kW. Sportfahrwerk und Progressivlenkung sind serienmäßig, eine adaptive Fahrwerksregelung und Akebono-Bremsen stehen als sportliche Optionen bereit. Mit der verschiebbaren Rücksitzbank erhöht sich der Alltagsnutzen, bei Bedarf sind in den Kofferraum 600 Liter Gepäckvolumen einzuladen.



Für eine Marke wie Cupra sind die hochwertigen Details wichtig: So gibt es etwa eine neue Kooperation mit Sennheiser Mobility, aus der ein Soundsystem mit zwölf Lautsprechern entstanden ist. Auf das Klangerlebnis sind wir gespannt. Darüber hinaus gibt es Schalensitze, bei denen der mittlere Bereich ausgewählt werden kann: Möglich sind 100 Prozent upgecyceltes Seaqual Yarn, Dinamica aus mindestens 73 Prozent Recyclingstoffen oder Leder aus pflanzlicher Gerbung.



Eine limitierte Edition namens „Terramar America’s Cup“ – in dessen Rahmen der Terramar vorgestellt wurde – wird in 1.337 Exemplaren aufgelegt.



Gebaut wird der neue Cupra im Audi-Werk Györ, Vorbestellungen für Österreich sind bereits ab dem 4. September möglich.