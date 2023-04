Weltpremiere des VW ID.7 in Berlin

Volkswagen hat uns nach der Enthüllung in Berlin noch keine konkreten Preise für die Elektrolimousine mit Heckantrieb mitgegeben. Doch man munkelt so etwas wie „Start unter 60.000 Euro“ in der Gerüchteküche. Näheres weiß man ab Juli, wenn der Bestellstart des knapp fünf Meter langen ID.7 verlautbart wird. Der Importeur freut sich jedenfalls darauf, ab Oktober endlich auch Firmen mit Außendienstmitarbeitern das passende Fahrzeug vor die Tür stellen zu können. Denn: Knapp 700 Kilometer Reichweite sollen mit der großen Batterie (86 kWh) möglich sein. Und auch die Version mit 77 kWh Kapazität soll über 600 Kilometer weit mit einer Ladung kommen.



Einen Kombi wird es ebenso geben



2024 hat man die volle Auswahl in der oberen Mittelklasse: Neben dem ID.7 steht dann auch der neue Passat bereit und bietet sowohl Verbrennerversionen als auch einen Plug-in-Hybrid. Noch ein wenig weiter gedacht: Den ID.7 wird es zusätzlich als Kombi geben. Wir sagen aber gleich: Der Beiname Variant wird für den Stromer wohl nicht verwendet.



Ein wichtiger Punkt für moderne Elektro-Jünger ist das Human-Machine-Interface. Hier hat Volkswagen kräftig nachgebessert, das Eintauchen in die Bedienwelt des superschnellen (Navi-Zoom ausprobieren!) 15-Zoll-Infotainments macht Spaß, nicht zuletzt dank fixer Bedienleisten oben und unten. Langwierige Suchen nach bestimmten Menüpunkten entfallen. Und auch das kleine Display direkt vor dem Fahrer gefällt: Es ist im Vergleich zu bisherigen ID.-Modellen in das Armaturenbrett integriert statt aufgesetzt, sieht so erwachsener aus. Schaut man da überhaupt noch drauf? Das große Head-up-Display samt Augmented Reality ist wahrscheinlich erste Wahl bei Ausfahrten. Mit Touchslidern für die Temperaturverstellung führt der ID.7 eine umstrittene Tradition aktueller VW-Modelle fort. Aber siehe da: Sie sind hinterleuchtet. Nicht geändert wurde die seltsame Bedienung der hinteren Fensterheber: Man muss erst einen Knopf drücken, um die zwei existierenden Fensterheber-Tasten umzustellen.



So fesch sich der ID.7 gibt, auch den Alltag muss er meistern. Geht es um Platz und Ablagen dürfte er das gut hinbekommen: Die Passagiere finden in der Kabine reichlich Möglichkeiten, ihr Hab und gut zu verstauen, neben einem großen Fach unter der Armlehne gibt es auch davor ein Fach samt Rollo – darunter Cupholder und die induktive Lademöglichkeit für Smartphones (sowie zwei USB-C-Buchsen). Als Geheimversteck befindet sich eine Etage tiefer noch eine gro0ße Ablage, da geht sich auch ein Täschchen aus. Hört man nur das Kofferraumvolumen rechnet man nicht mit einer Limousine: 532 bis 1.600 Liter stehen bereit, die Heckklappe öffnet weit und erleichtert das Einladen.