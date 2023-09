Wiener Elektro Tage 2023

Mit einem Feuerwerk an Premieren – dazu hier ein Video vom Eröffnungstag am Rathausplatz – konnte der Veranstalter Porsche Media & Creative vom 13. bis zum 17. einen echten Hit landen. Bereits bevor die Tücher von den Fahrzeugen gezogen wurden, versammelten sich schon viele Wiener und Zugereiste, um vielleicht schon vorab einen Blick zu erhaschen. Das Portfolio der Neuheiten war überaus spannend: Von der großen Limousine VW ID.7 über den kleinen Crossover Fiat 600 bis zum vanhaften SUV Kia EV9 sorgten die Stromer für Trubel in der Hauptstadt.



Die Veranstalter ziehen eine entsprechend positive Bilanz: „Mit mehr als 100.000 Besucherinnen und Besuchern in fünf Tagen sind die Wiener Elektro Tage das größte E-Mobilitätsevent Österreichs. Als veranstaltende Full Service Agentur konnte Porsche Media & Creative erneut zeigen, wie man ein zukunftsweisendes Eventformat erfolgreich inszeniert. Besonders gefreut hat uns, dass die Besucherinnen und Besucher unser Angebot zum E-Probefahren positiv in Anspruch genommen haben. Mein Dank gilt einem großartigen Team, das manchmal unmöglich Erscheinendes möglich gemacht hat und letztlich dieses Event zu dem gemacht hat, was es heute ist: ein voller Erfolg im Sinne des Klimaschutzes."



Abseits der Straße



Ein Lufttaxi von FACC, der EHang216, zeigte, wie es um die „Urban Air Mobility“, die Erweiterung städtischer Transportsysteme in den Luftraum, bestellt ist. Und ÖBB Rail & Drive stellte ein Angebot für die Schiene vor. Mit Vespa & Piaggio gab es auch ein Zweiradangebot zu sehen, dazu lockten die Stände von Alveri, Hankook, sharetoo, OMV, Saubermacher und Co mit Infos und Produkten. Mit dem VW ID.4 "in Uniform" sorgte die Polizeit dafür, das Eis zu brechen. Mit ihrem neuen E-Kollegen kamen die Beamten schnell ins freundliche Gespräch mit den Bürgern.



Auch nicht ohne: Am Eröffnungstag sprachen Zukunftsforscher Mathias Horx und Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG und Porsche AG, vor 500 geladenen Gästen. Hochkarätige Wirtschaftsgrößen gaben sich danach bei einer Podiumsdiskussion im Arkadenhof des Wiener Rathauses die Ehre.