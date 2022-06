Wiener Elektro Tage am Rathausplatz

Ja, auch ein wenig Regen gab es bei diesem Outdoor-Event rund um die Elektromobilität an einem Tag, doch davon ließen sich weder die vielen Besucher auf dem Rathausplatz noch die Branchen-VIPs, die zur Keynote von Volkswagen-CEO Herbert Diess in den Arkadenhof gekommen waren, abhalten. Die Veranstalter zählten vom 15. bis zum 19. Juni rund 110.000 Fans der Elektromobilität, die von den ersten Wiener Elektro Tagen angezogen wurden.



Prominente Expertinnen und Experten sowie Künstlerinnen und Künstler propagierten die Transformation hin zur Elektromobilität und zu einem nachhaltigen Lifestyle in allen Lebensbereichen: „Ich fahre ein Elektroauto, weil dies mein Beitrag ist, unsere Natur und Umwelt zu schützen“, so Schauspieler Cornelius Obonya auf der Bühne am Rathausplatz. „Auf der Straße zu gleiten ohne Lärm, Motorengeräusche und Abgase, die man in die Luft bläst, ist ein völlig neues, wunderbares Gefähl.“ Prominente Persönlichkeiten wie Marion Mitterhammer, Harry Prünster, Martina Reuter, aber auch Starkoch Paul Ivic, „Stanglwirt“ Johannes Hauser und E-Boot-Designer Martin Mai blickten in eine nachhaltige Elektrozukunft. Top-Music-Acts wie Alle Achtung, James Cottriall, Plus und Zweikanalton rockten an fünf Tagen den Rathausplatz.



Ein Highlight der Veranstaltung war sicher das Benefizkonzert für die Ukraine unter dem Motto „Life Will Win“. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der ukrainische Botschafter in Österreich, Vasyl Khymynets, Cornelius Granig vom Verein Ukraine Hilfe und Alfred Strigl vom Institut für nachhaltige Entwicklung waren an diesem Abend anwesend.

Veranstalter Andreas Martin (Porsche Media & Creative) abschließend: „Mehr als 110.000 Besucherinnen und Besucher in fünf Tagen sind der Garant, dass wir mit unserem Eventformat auf die richtige Karte gesetzt haben. Die Besucher erhielten viel Information zur Elektromobilität und wir hoffen, beim ein oder anderen Besucher den ein oder anderen Vorbehalt gegenüber dieser zukunftsweisenden Technologie letztlich ausgeräumt zu haben. Als Full Service Agentur konnte Porsche Media & Creative zeigen, wie man ein derartiges Eventformat inszeniert. Besonders gefreut hat uns, dass viele hundert Probefahrten in Anspruch genommen worden sind. Mein Dank gilt einem großartigen Team, das manchmal unmöglich Erscheinendes möglich gemacht hat und letztlich dieses Event zu dem gemacht hat, was es ab dem heutigen Tag ist: ein voller Erfolg."



Last but not least: Zu sehen waren ganz unterschiedliche Elektromodelle vom Fiat 500e über den Kia EV6 GT bis zu Porsche Taycan Sport Tursimo GTS oder VW ID.Buzz.