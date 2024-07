Offiziell ist Nissan noch sehr zurückhaltend, was sein neues Sport-Flaggschiff elektrischer Natur angeht. Gezeigt wurde der Ariya Nismo in Europa bereits (die Weltpremiere erfolgte Anfang des Jahres in Tokio), das Saisonfinale der Formel E in London war dafür der passende Rahmen.



Schon bisher kein Schwächling



War der Ariya bisher ein Schwächling? Gar nicht: 394 PS, 600 Nm und 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h waren schon bisher möglich. Für die meisten von uns ganz schön sportliche Daten – denen das SUV im Alltag jedoch nicht ganz gerecht wurde. Aber keine Angst, wenn die Motorsportabteilung Nismo ihre Finger im Spiel hat, dann sieht es nicht nur mit der Längsdynamik gut aus. Während das Drehmoment unverändert blieb, stieg die Leistung auf 435 PS, dazu kommt Feintuning an der Lenkübersetzung, damit das schwere SUV bei sportlicher Fahrt eine bessere Rückmeldung liefert. Neben passenden Felgen und Reifen wurde auch an der Rekuperation gefeilt – hier sind wir auf das Gefühl und den Nutzen im Alltag gespannt! Und klar: Auch die Bremsen wurden optimiert, damit die flotte Fuhre wieder sicher zum Stehen kommt. Was wir vermissen? Die Angabe der Sprintzeit! Unter 5 Sekunden wird es der Japaner auf jeden Fall auf 100 km/h schaffen. Aber gerade im Vergleich zum Mitbewerb möchte man ja über jedes Zehntel Bescheid wissen.

Gleiche Batterie, doch wohin geht der Preis?



Mit 87 kWh wurde an der Batteriekapazität nicht gerüttelt und auch der e-4orce-Allrad ist klarerweise dabei, es handelt sich ja um ein Dual-Motor-Konzept mit fremderregten Synchronmotoren an jeder Achse. Zur Reichweite schweigt Nissan noch. Dafür wird eine bessere Aerodynamik in Aussicht gestellt, mal sehen wie das mit dem Leistungsplus punkto WLTP-Kilometer korreliert.



Ah ja, die Optik wurde natürlich auch in Angriff genommen. Wie man es gewohnt ist, finden sich innen wie außen rote Akzente, um zu unterstreichen, dass es sich hier nicht um das gewöhnliche Daily E-SUV handelt. Über den Preis lässt sich noch nichts herausfinden, doch wirklich günstig war auch der bisherige Top-Ariya nicht. 70.000 Euro werden also locker geknackt, unter 80.000 Euro wird die Nismo-Variante wohl ebenso locker bleiben.