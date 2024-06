Zaptec Go 2 auf der Power2Drive

In den prall mit Neuheiten gefüllten Hallen der Power2Drive in München fand sich auch Zaptec, der norwegische Ladelösungsanbieter, der bereits mit der Wallbox Zaptec Go einige Produkpreise einheimsen konnte. Nun wurde die Go 2 präsentiert, welche spannende Aufwertungen bietet.



Bereits gerüstet für bidirektionales Laden



Nachdem die Box auf dem Messestand frei stehend zu begutachten war, könnten wir gleich die neue Rückwand unter die Lupe nehmen: Metall statt Kunststoff soll für eine bessere thermische Auslegung sorgen. Höhere ladeleistungen bei höheren Temperaturen sind damit möglich. Wichtig sind die Features 1/3-Phasenumschaltung und Solarintegration ebenso wie das native Open Charge Point Protocol (OCPP) für Ladepunktbetreiber (CPOs) samt integrierter 4G LTE-Kommunikation. Mit dabei: MID-Zertifizierung samt eingebautem Display.



Wer in die Zukunft blickt, freut sich über die Möglichkeit, bidirektionales Laden nutzen zu können: Vehicle-to-Grid (V2G) via Wechselstrom (AC) wird von der Zaptec Go 2 unterstützt. Die Ladestation erfüllt die Anforderungen der kommenden ISO 15118-20 und der vierten Auflage der IEC 61851-1-Richtlinien. Zaptec Go 2 kann dadurch mit dem Fahrzeug kommunizieren und das E-Auto in einen Energiespeicher verwandeln. In gewohnter Manier lassen sich die Ladelösungen der Marke einfach und sicher installieren.