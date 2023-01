Zeekr ist in den Vereinigten Staaten keine beliebte Marke, aber Geelys neue Elektroautomarke nimmt in China mit einigen sehr interessanten Fahrzeugen zunehmend Fahrt auf. Ein Beispiel dafür ist der aktualisierte Zeekr 001 mit einem bis zu 140 Kilowattstunden großen Batteriepaket, das Strom für mehr als 1.000 Kilometer Reichweite liefert. Damit ist er nach unserem Kenntnisstand das Serienfahrzeug mit der größten Reichweite weltweit.



Für das Jahr 2023 wird der Zeekr 001 - vom Hersteller als "Luxus-Safari-Coupé" beschrieben, was immer uns das sagen soll - mit denselben beiden Antrieben ausgestattet, die auch für die Vorversion des Facelifts verfügbar waren. Die Basisversion verfügt über einen einzelnen Elektromotor mit einer Leistung von 200 Kilowatt, während das Flaggschiff mit einem Doppelmotor und einer Spitzenleistung von 400 kW ausgestattet ist. Letzteres sprintet in nur 3,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 Kilometer pro Stunde.



Drei Batterieoptionen werden in China verkauft. Die ersten beiden - 86 kWh und 100 kWh - wurden von der vorherigen Version des Modells unverändert übernommen und bieten eine Reichweite von 546 km bzw. 741 km mit einer Akkuladung. Die große Neuheit ist die riesige 140-kWh-Batterie, die allerdings ausschließlich für 1.000 Exemplare des Elektroautos verfügbar sein wird. Sie verleiht dem Zeekr 001 eine fantastische Reichweite von 1.032 km. Beachten Sie, dass alle Zahlen nach dem chinesischen CLTC-Zyklus angegeben sind.



Äußerlich hat sich nicht viel verändert, was angesichts der ursprünglichen Markteinführung des 001 im April letzten Jahres auch nicht weiter verwunderlich ist. Das Fahrzeug hat die Form eines hochgelegten, crossover-ähnlichen großen Fließhecks mit einer Länge von 4.970 Millimetern. Wenn es irgendwie vertraut aussieht, liegt das wahrscheinlich an einem von zwei Dingen. Zum einen daran, dass das wohlwollende Auge in der Seitenlinie die eine oder andere Anleihe aktueller Porsche-Modelle mit vier Türen findet. Und zum anderen, dass sich der Wagen einen Großteil seiner Frontpartie mit den Modellen von Lynk und Co. teilt; einer weiteren Marke unter dem Dach von Geely, die ja etwa in Deutschland bereits am Markt vertreten ist.



Der gleiche zurückhaltend anmutende Ansatz findet sich auch im Innenraum, wo das Highlight ein 14,7-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole ist. Erfreulicherweise gibt es auch ein Kombiinstrument in Form eines 8,8-Zoll-Displays hinter dem Lenkrad.



In China können die Kunden den aufgefrischten Zeekr 001 bereits bestellen, wobei die ersten Fahrzeuge im Laufe des ersten Quartals dieses Jahres ausgeliefert werden sollen. Die Preise beginnen bei ¥300.000, was bei den aktuellen Wechselkursen etwa 41.100 Euro entspricht. Zeekr verspricht auch eine Markteinführung des Elektrofahrzeugs in Europa, wobei nicht bekannt ist, ob das 140-kWh-Modell auch auf dem alten Kontinent verkauft werden wird.