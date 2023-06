Zeekr kommt nach Schweden und in die Niederlande

Seit heute können sie geordert werden, der Zeekr 001 (Namenszusatz luxury Shooting Brake) und der Zeekr X (urban compact luxury SUV). Allerdings noch nicht bei uns, den Vortritt haben Schweden und die Niederlande. Nachdem die Angaben in Schwedischen Kronen für uns wenig Vergleichsmöglichkeit bieten, bleiben wir bei den NL-Zahlen: Wer seine Vorbestellung Ende des Jahres im Showroom in Amsterdam besichtigen kommt, zahlt 44.990 Euro für das SUV und 59.490 Euro für den Shooting Brake – jeweils als Single Motor Long Range.



Roll-out ist geplant



Wann sind wir dran? Konkrete Pläne wurden noch nicht verlautbart, aber Zeekr gibt an, 2026 in die "meisten Länder in Westeuropa" expandieren zu wollen. Pfuh, eine ganz schöne Wartezeit, da ist wohl schon das nächste Facelift mit drin, bevor ein cooler Store in der Wiener Innenstadt öffnet (keine offizielle Angabe, nur eine Idee von uns!).



Lohnt es sich zu warten, was können die beiden Fahrzeuge eigentlich? Der Zeekr 001 sieht unserer Meinung nach teurer aus, als er ist, besticht mit einem muskulösen Auftreten, unterstrichen von Powerdomes auf der vorderen Haube. Mit einem cW-Wert von 0,23 freuen wir uns schon auf die tatsächlich zu erreichenden Verbräuche. Ob wir so schön durch den Wind flutschend den WLTP-Wert von 18,2–18,5 kWh/100 km unterbieten können? Mit Heckantrieb und 100-kW-Batterie kommt die Single Motor Long Range Variante auf 620 Kilometer WLTP-Reichweite. Beim Dual Motor All Wheel nennt Zeekr dafür den Beschleunigungswert: 3,8 Sekunden auf 100 km/h sollen mit 544 PS und 686 Nm möglich sein. Die große Batterie ist in 40 Minuten von 0 auf 80 Prozent geladen, am DC-Lader können 200 kW fließen, der Onboard-Charger liefert 22 kW Ladeleistung (0–100 Prozent in 5,5 Stunden).

Der Zeekr X beschleunigt ebenso flott



Zum Zeekr X: Dessen Optik finden wir im direkten Vergleich weniger gelungen, vor allem der ungewöhnliche Knick in der Seitenlinie auf Höhe der hinteren Türen wirkt etwas seltsam. Interessant: Auch in dem Fall kann das Allradmodell in 3,8 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Obwohl es sich "nur" um 428 PS (543 Nm) handelt und kein stolzer cW-Wert angegeben wird. Alle X-Varianten besitzen 69-kWh-Batterien, die für 440 Kilometer Reichweite gut sind. Verbrauchsangabe: 16,4–18,3 kWh/100 km. Auch hier ist ein 22-kW-Onboard-Charger dabei, vier Stunden vergehen damit von leer bis voll. DC-Laden klappt mit maximal 150 kW, Zeekr hat hier aber auf eine Zeitangabe verzichtet.