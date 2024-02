Zugang zu riesigem Ladenetz für MG-Fahrer

In Deutschand wurde die Kooperation zwischen der Digital Charging Solutions GmbH (DCS) und MG bereits im September 2023 verlautbart, nun ist es auch in Österreich soweit: Die österreichischen Kundinnen und Kunden von MG Motor Austria können ab sofort den DCS-Ladeservice Charge Now nutzen. Mit der Kooperation gibt es für sie also Zugang zu einem von Europas bestgeknüpftesten Ladenetze – es stehen über 640.000 Ladepunkte bereit. Darüber hinaus bietet die passende App von Charge Now eine g'scheite Routenplanung und die Möglichkeit zur Bezahlung.



Auch an die THG-Quote kommt man heran



Für die Kunden in Österreich gibt es noch ein weiteres Add-on, das nicht zu verachten ist: Wer Charge Now nutzt, kann darüber die jährliche ePrämie (auch eQuote oder THG-Quote genannt) einstreifen. Diese beträgt etwa 400 bis 900 Euro.



Lukas Krusche, Head of Sales Channel Management von Digital Charging Solutions, über die Kooperation: „Wir freuen uns, dass wir mit MG Motor Austria einen neuen Partner aus der MG-Familie gewinnen konnten, um die Mobilitätswende in Österreich voranzutreiben. Unsere Services sind zielgenau auf die Bedürfnisse der Kunden von MG Motor zugeschnitten und garantieren ein unbeschwertes Ladeerlebnis. Reichweitenangst war gestern.“



Bei MG Motor Austria bezeichnet Andreas Kostelecky, MBA, Managing Director von MG Motor Austria, die Einführung der neuen MG Motor Ladekarte als bedeutenden Schritt, Elektromobilität zugänglicher zu machen: "In enger Kooperation mit Charge Now schaffen wir eine nahtlose Verbindung zwischen unserer Automarke und einem erstklassigen Ladedienstanbieter. Diese Zusammenarbeit optimiert nicht nur die Ladeerfahrung für unsere Kunden, sondern verdeutlicht auch das enorme Potential, das entsteht, wenn Automobilmarken und Ladedienstleister gemeinsam handeln. Charge Now ist ein verlässlicher Partner in dieser Angelegenheit, und gemeinsam bieten wir einen spürbaren Mehrwert, um die Elektromobilität für unsere Kunden bequemer und noch attraktiver zu gestalten.“