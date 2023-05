Zwei ID. Buzz bei Porsche-Rennserien im Einsatz

Hinter jedem starken Rennwagen steht ein starker Bus – so könnte man ein bekanntes Sprichwort abwandeln. Nachdem ab den 1950er-Jahren bis in die 1970er-Jahre die Porsche-Boliden – erinnert euch an 904, 908, 910 und 917! – von dunkelroten VW Bussen begleitetet wurden, entwickelte sich um den "Porsche Renndienst" ein richtiger Kult. Die originalen Bulli-Modelle sind heute gern gesehene Gäste auf Oldtimerveranstaltungen – wenn sie denn einmal aus ihren Museen herauskommen – und werden mindestens ebenso bejubelt wie die sportlichen Kollegen mit dem Pferdchen im Wappen.



Nach der Pause geht es weiter



Fünf Jahrzehnte mussten verstreichen, bis diese Idee wieder aufgenommen wurde. Mit dem VW ID. Buzz steht immerhin ein würdiger Ersatz bereit. Die Tradition bekommt also einen gänzlich neuen Technikschub verpasst.



Dunkelrot gehalten und mit dem Schriftzug "Renndienst" versehen sorgen künftig zwei ID. Buzz in den Serien Porsche Carrera Cup Deutschland und Porsche Sports Cup Deutschland auch neben der Piste für Aufsehen.

Kostenlos zum Porsche-Festival!



Lars Krause, Vorstand Vertrieb und Marketing von Volkswagen Nutzfahrzeuge: „Die Geschichte um die T1 und T2 Porsche Renndienst-Busse ist einmalig. Die roten Bullis haben neben den damaligen Porsche-Legenden ebenfalls einen Kultstatus erreicht. Daran knüpfen wir an und beleben die Zusammenarbeit ganz zeitgemäß: Noch immer in dunkelrot gehalten, doch nun auch auffallend leise – denn sie fahren elektrisch, mit dem ID. Buzz als Basis.“

Ein erster Einsatz in Spa- Francorchamps wurde bereits absolviert. In den nächsten Monaten geht es pflichtbewusst von Rennstrecke zu Rennstrecke.



Zu den Highlights zählt dabei das „Festival of Dreams“ auf dem Hockenheimring in Baden-Württemberg. "Rund um das Porsche Experience Center am Hockenheimring feiert Porsche Deutschland das 75-jährige Jubiläum von Porsche Sportwagen. Das Festival wird am Samstag, 10. Juni, um 9:11 Uhr eröffnet und bietet das gesamte Wochenende über ein abwechslungsreiches Programm", heißt es von Porsche. Kostenfreie Tickets dafür sind online zu ergattern.