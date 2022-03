Zweites Leben für Jaguar I-Pace Akkus

Das mobil einsetzbare Speichersystem (Off Grid Energy Storage System - ESS) von Pramac nutzt Lithium-Ionen-Zellen aus bisherigen Prototypen und Vorserienmodellen des vollelektrischen I-Pace. Damit soll überall dort emissionsfreie Energie geliefert werden, wo der Zugang zum öffentlichen Stromnetz eingeschränkt oder nicht vorhanden ist.



Es ist die erste Partnerschaft innerhalb des Jaguar Land Rover Projekts, neue Kreislauf Wirtschaftssysteme für seine Fahrzeug-Batterien aufzubauen. Im Rahmen der Verpflichtung zu einem komplett CO2-neutralen Geschäftsbetrieb bis 2039 wird das Unternehmen weitere Programme vorstellen, die für seine in den Jaguar und Land Rover Neufahrzeugen ausgedienten Batterien ein zweites Leben und jenseits davon eröffnen, so der Hersteller.