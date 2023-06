bZ4X für Robin Seidl und Moritz Pristauz

Die Olympischen Spiele in Paris 2024 rücken immer näher. Toyota Austria unterstützt als Mobilitätspartner das Österreichische Olympische Comité und übergab vor kurzem weitere Fahrzeuge: zwei futuristisch wirkende bZ4X.



Bei der Übergabe an die Beachvolleyballer sagte Holger Nelsbach, Geschäftsführer Toyota Austria: „Wir freuen uns Robin Seidl und Moritz Pristauz mit unseren neuen Toyota bZ4X ausstatten zu können und wünschen viel Erfolg. Bei unserem ersten reinen Elektro-Pkw verbinden wir markantes Design mit viel Platz sowie fortschrittlichen Konnektivitäts- und Sicherheitstechnologien – ideal für die Road to Paris.“



Echte Elektroauto-Fans



Die Sportler waren sichtlich erfreut über ihre neuen Fortbewegungsmittel. „Toyota ist dazu eine super-coole Marke. Unsere Road to Paris können wir dank dieser Partnerschaft elektrisch bestreiten. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema für uns alle!“, so Seidl, der bereits Richtung Olympia-Teilnahme Nummer zwei unterwegs ist. Ergänzend meint Beachvolleyball-Partner Pristauz: „Wir sind echte Elektroauto-Fans! Vor allem für unsere Stadtfahrten, zu unserem Volleyball-Trainingsstützpunkt, der öffentlich leider nicht so gut angeschlossen ist, ist der Toyota bZ4X optimal. Wir sparen uns so täglich mehr als 40 Minuten auf unserem Weg. Elektromobilität ist die Zukunft und wir freuen uns, dass wir dank Toyota Austria Teil davon sein dürfen.“



Die beiden liegen im Olympia-Ranking auf Platz 14. Mit der Übergabe umfasst die Toyota-Olympic & Paralympic-Team-Austria-Flotte mittlerweile neun Top-Athletinnen und Athleten (zwei davon aus dem Bereich Sommersport). Auch fünf österreichische Olympiazentren werden vom Importeur mit Fahrzeugen ausgerüstet.