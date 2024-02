e-Niro jahrelang in Feldkirch unterwegs

Bei Taxi4you sind seit knapp fünf Jahren vier Kia e-Niro in Feldkirch (Vorarlberg) im Einsatz – es handelte sich bei der Einflottung um die ersten E-Taxis in Vorarlberg. Zusammen haben sie mittlerweile über 1,1 Millionen Kilometer abgespult. Inhaberin Manuela Kopf spricht von nach wie vor 500 Kilometer Reichweite „und das im Winter – Respekt.“



Nicht einmal Bremsbelege wurden getauscht



Geschäftsführer Christian Schmidle ergänzt: „Die Reparaturkosten der Fahrzeuge liegen bei null Euro, nicht einmal Bremsbelege mussten bis dato gewechselt werden.“ Das meistbewegte Fahrzeug weist 303 000 Kilometer auf – den Jahresschnitt von über 60.000 Kilometern rechnen wir euch gleich vor. Wow, nicht schlecht, denn eine "gewöhnliche" Person mit Auto legt in Österreich gerade einmal ein Fünftel davon zurück. Da kommt es immer darauf an, welche Quelle man zu Rate zieht.



„Wir sind nach wie vor von den Fahrzeugen überzeugt“, meint Kopf. Was darauf schließen lässt, dass auch die nächste Generation, die mit dem Namenswechsel von e-Niro zu Niro EV, irgendwann in die Flotte aufgenommen wird.