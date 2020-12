"eBussy" kommt nach Österreich

"Not a car, but more", sagen die Macher

Nach dem "Lego-Prinzip" wurde der „eBussy“ entwickelt. 2021 soll dieser auch nach Österreich kommen.

