Hättiwari hin oder her, manchmal dauern Dinge unfreiwillig länger als geplant. Die Gründe für die massive Verzögerung sind vielfältig, von Softwareproblemen ist ebenso zu hören wie von der für die Entwicklung alles andere als förderlichen Corona-Zeit.



Sei's drum, ab Juli – vielleicht sogar schon Juni – soll der Audi Q6 e-tron vom Hof der Händler rollen, zu bestellen ist das neue Familienmitglied mit den vier Ringen bereits. Erstmals statisch vorgestellt wurde das Elektro-SUV der Presse nun im Audi House of Progress in der Wiener Kärntnerstraße, die Publikumspremiere folgt ab 18. April ebendort.



Beim ersten Blick auf den Q6 ist klar, dass die Designer keine Experimente eingegangen sind, sondern auf Evolution statt Revolution gesetzt haben. Und das soll die fesche Optik keinesfalls schmälern, schließlich steht der Neuling nicht nur satt auf der Straße, sondern fügt sich auch gut in die Familie ein, als Bindeglied zwischen dem größeren Q8 und dem kleineren Q4.



Während der große Bruder auch noch mit Verbrennern zu haben ist, kann man sich das Kürzel "e-tron" beim Q6 eigentlich sparen, wie auch beim Q4 e-tron sind ausschließlich E-Motoren verbaut.

Trotz Verspätung ist der Q6 in Sachen Antrieb, Akku und Ladeleistung alles andere als von gestern. Die Batterie fasst brutto 100 kWh und soll laut WLTP für bis zu 625 Kilometer gut sein, dank 800-Volt-Technik und einer Ladeleistung von 270 kW sind nach nur zehn Minuten 255 Kilometer Reichweite nachgeladen. Ebenfalls fein: Eine Rekuperation mit maximal 220 kW, die 95 Prozent aller Bremsvorgänge bis zum Stillstand übernimmt. Schade, erst recht im Hinblick auf die große Batterie: Bidirektional Laden ist leider nicht möglich.



Die praktischen Fähigkeiten kommen nicht zu kurz, ein Kofferraumvolumen von 526 bis 1.529 Liter, ein Frunk mit 64 Litern und eine Anhänglast von satten 2,4 Tonnen können sich sehen lassen.



Zum Start gibt es die Allradmodelle mit 387 bzw 489 PS, zwei Einstiegsmodelle mit Heckantrieb folgen später. Aktuell startet die Preisliste in Österreich somit bei 64.920 Euro (54.100 Euro netto) für den Q6 e-tron quattro Business, das Topmodell SQ6 e-tron kommt auf 94.600 Euro, ein Vorsteuerabzug ist hier dann allerdings nicht mehr möglich.