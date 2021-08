Österreich auf Platz 3: E-Reichweite pro Euro

Laut der Studie kommt man in Österreich mit Strom für 50 Pfund stolze 6.646 km weit. Mit Benzin ist für die selbe Summe bereits nach 861 km Schluss. In Sachen der reinen E-Reichweite pro 50 Pfund bringt das die Alpenrepublik immerhin auf Platz 3. Geschlagen wird Österreich hier nur noch von Norwegen (6.712 km) und Litauen (7.136 km). Deutschland landet übrigens mit einem Unterschied von 1.918 km abgeschlagen auf Platz 30 und damit auf dem viert-letzten Platz. Die Schweiz hingegen kommt auf Platz 13 ins Ziel. Der Unterschied hier: 4.220 km zugunsten des Stromers.



Beim Unterschied zwischen den beiden Antriebsformen (5.785 km sind es mit dem Stromer mehr), kommt Österreich hingegen auf Platz 5 hinter Estland (5.812 km Unterschied), Schweden (5.844 km Unterschied), Norwegen (6.083 km Unterschied) und dem abermaligen Sieger Litauen mit einer Differenz von 6.285 km).



Die Erhebung:

Um herauszufinden, wie weit man mit beiden Arten von Energiequellen für 50 £ fahren kann, wurden zwei vergleichbare Autos ähnlicher Größe ausgewählt. Der Nissan Leaf E+ und der Volkswagen Golf, beides Mittelklasse-Kompaktwagen. Die kWh-Preise wurden via der Quelle World Bank erhoben, die Benzinpreise auf Basis der Daten von GlobalPetrolPrices.com errechnet. Es wurden 10.000 Meilen als durchschnittlich zurückgelegte Strecke pro Jahr zugrunde gelegt, um die Kosten zu berechnen. Weitere Daten findet ihr direkt bei der Studie selbst.