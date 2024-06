Opel in Österreich: Eine Geschichte, die schon einmal aufregendere Kapitel und vor allem zweistellige Marktanteile hatte. Doch das Importeursteam ist froher Dinge, hat man mit dem Frontera, der als Mildhybrid in zwei Leistungsstufen und als BEV angeboten wird, doch einen scheinbar besonders treffsicheren Pfeil im Köcher. Kurzfristig voll man 3,5 Prozent Marktanteil erreichen und peilt für die Zukunft 5 Prozent Marktanteil an.



Mit Förderungen unter 25.000 Euro



Der Bestellstart erfolgt in Kürze, die ersten Autos kommen allerdings erst gegen November ins Land. Mit 100 PS fängt die MHEV-Welt bei 24.899 Euro an, darüber gibt es eine MHEV-Turboversion mit 136 PS. Der Frontera Electric schafft es abzüglich der Förderungen fast deckungsgleich auf 24.599 Euro Ab-Preis. Neben der Version mit mehr als 300 Kilometer Reichweite (WLTP) und 44-kWh-Akku soll eine Long-Range-Variante mit rund 400 Kilometern und 54-kWh-Akku das Angebot ergänzen. Nur für den Hybrid mit 48-Volt-Technologie besteht die Möglichkeit, eine dritte Sitzreihe zu ordern – für dieses Fahrzeugsegment (unter 4,4 Meter Außenlänge) eine Seltenheit! Der Kofferraum fasst 450 bis 1.600 Liter, angenehm überrascht die Dachlast von 240 Kilogramm, ein spezielles Dachzelt samt Leiter wird Opel ins Zubehörportfolio aufnehmen.



Innen wirkt alles sehr modern, die bessere Ausstattung GS weist zwei Bildschirme auf, die Basis kommt mit einer Smartphone-Halterung aus. Ziemlich lässig fanden wir die neuen Intelli-Seats mit einer mittig verlaufenden Vertiefung, was wie ein Rennradsitz wirkt. Wir sind auf erste Langstreckenerfahrungen gespannt: Was wird das Popometer vermelden?



Mit einer „One-Scroll-Experience“ soll der Kaufprozess künftig generell vereinfacht werden. Bei der Präsentation in Wien wurde betont, dass der Frontera künftig etwa 25 Prozent des Opel-Volumens in Österreich ausmachen soll. Flankiert wird das neue SUV bald vom größeren Bruder Grandland (auch als Electric), der eine ähnliche No-Nonsense-Designsprache aufweist und als Flaggschiff der Marke gelten wird.