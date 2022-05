Österreichs Tesla Supercharger-Netz wird geöffnet!

Tesla setzt seinen Kurs, das Supercharger-Netzwerk auch für Fremdmarken zu öffnen, weiter fort. Heute werden auch in Österreich, Schweden, UK, Belgien und Spanien partiell Stationen für Autos anderer Hersteller freigeschaltet. In Österreich passiert das vorerst an zehn Standorten mit 133 Schnellladeplätzen, allesamt mit über 150 kW Ladeleistung.

Mit diesem weiteren Öffnungsschritt, das Projekt an sich begann im November 2021, avanciert Tesla nach eigenen Angaben zum nunmehr größten Anbieter von Schnelllade-Stationen mit mehr als 150 kW Ladeleistung in Europa; ebenso in Österreich.



Hier werden konkret folgende Stationen geöffnet:

• Wiener Neustadt, 14 Schnellladeplätze

• St. Georgen, 8 Schnellladeplätze

• Asten, 12 Schnellladeplätze

• Salzburg, 12 Schnellladeplätze

• Laßnitzhöhe, 12 Schnellladeplätze

• St. Anton, 10 Schnellladeplätze

• Eberstalzell, 12 Schnellladeplätze

• Langkampfen, 27 Schnellladeplätze

• Wien, 16 Schnellladeplätze

• Salzburg-Nord, 10 Schnellladeplätze



Bei der Auswahl der Standorte wollte man dabei bewusst eine bestmögliche Kundenerfahrung, sowohl für Tesla- aber auch Fremdmarken-Fahrer beibehalten. Sprich: Sie wurden so ausgesucht, dass davon auszugehen ist dass auch trotz der Öffnung nicht zu übermäßigen Wartezeiten für die Kunden kommen soll.



Die Preise:

Nicht-Tesla-Fahrer können sich entweder für eine kostenpflichtige Mitgliedschaft entscheiden, oder auch "einfach so" zu den Superchargern fahren und vor Ort bezahlen. In ersterem Fall wird eine Jahresgebühr von 12,99 Euro fällig, dafür zahlt man pro geladener kWh nur 52 Cent. Ohne Mitgliedschaft beläuft sich der Tarif sodann auf durchschnittlich 70 Cents pro kWh. Tesla betont dabei allerdings, dass die Tarife je nach Standort variieren - je nach lokalen Stromkosten und Auslastung, unter anderem. Die jeweiligen Preise können aber natürlich in Echtzeit in der Tesla-App eingesehen werden.



Selbstverständlich ändert sich für Tesla-Fahrer selbst durch diese Öffnung nichts. Zudem gelobt der Hersteller, jeden Standort genau auf Engpässe zu überwachen und auch anhand von konkretem Kundenfeedback eventuelle Anpassungen vorzunehmen.



Aktuell betreibt Tesla 24 Supercharger Standorte mit über 260 Schnellladeplätzen in Österreich. Eine Übersicht, sowie Infos zu weiteren, geplanten Standorten, findet ihr hier!