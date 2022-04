Österreicht feiert die Lange Nacht der E-Mobilität

Die österreichischen Automobilimporteure haben mit der „Langen Nacht der Elektromobilität“ eine Veranstaltung ins Leben gerufen, die österreichweit in über 1.200 Autohäusern am 5. und 6. Mai 2022 erstmals stattfinden wird.



„Angelehnt an vergleichbare namensähnliche Aktionen an diesen beiden Abenden in den teilnehmenden Autohäusern wird ein neues markenübergreifendes Konzept verfolgt. Es bietet die Möglichkeit, in festlicher und abendlicher Stimmung sich rund um das Thema Elektromobilität zu informieren. Während die Kunden mit Erfrischungen und Snacks verwöhnt werden, können sie die innovativsten, modernsten und saubersten Fahrzeugmodelle besichtigen. Man kann sich bei dem Händler seiner Wahl einen guten Überblick darüber verschaffen, was die Zukunft bringt“, erklärt Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure.



Folgende Marken sind dabei:

- Audi

- BMW

- Cupra

- Dacia

- Ford

- Honda

- Hyundai

- Jaguar

- Kia

- Land Rover

- Mazda

- Mercedes

- MG

- Mini

- Mitsubishi

- Polestar

- Porsche

- Renault

- Škoda

- Suzuki

- Toyota

- Volvo

- Volkswagen



Wer dabei nun ob der Teilnahme mancher Marken irritiert die Augenbraue hochzieht: Im Fokus stehen nicht nur reine E-Mobile, sondern auch "elektrifizierte". So stehen auch Modelle mit Mild- oder Vollhybrid-Antrieb im Fokus. Immerhin können diese ja gerade für jene, die noch nicht voll reinspringen wollen ins erfrischende Wasser der Elektromobilität, eine gute Möglichkeit sein, erst einmal vorsichtig eine Zehe reinzustecken.