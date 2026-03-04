BYD Seal 6 DM-i Touring im Familienautos Test

Das englische Wort „Seal“ bedeutet unter anderem Seehund – beim Test des BYD Seal 6 DM-i Touring war deshalb passenderweise auch ein Hund mit an Bord. Labrador Rio durfte gemeinsam mit seinen Hundeeltern Christoph und Lisa prüfen, wie familientauglich der neue Plug-in-Hybrid-Kombi wirklich ist.



Und eines vorweg: Für Familien – ob mit Kind, Hund oder viel Gepäck – bringt der Seal 6 DM-i Touring starke Argumente mit.



Viel Platz für Alltag, Urlaub & Vierbeiner



Im Familienalltag zählt vor allem eines: Raumangebot. Gerade mit Hund stellen sich ganz andere Anforderungen als bei rein menschlicher Besatzung.



Das bietet der BYD Seal 6 DM-i Touring:



+ 500 Liter Kofferraumvolumen



+ Platz für 3 Passagiere auf der Rückbank



+ 40:60 umklappbare Rückbank



+ Praktische Ski-Öffnung im Fond



+ Großzügige Platzverhältnisse auch für größere Hunde



Ob Rio auf der Rückbank mit Hundedecke oder im Kofferraum mitreist – selbst längere Fahrten sind komfortabel möglich. Gleichzeitig bleibt genügend Raum für Gepäck oder künftig auch einen Kindersitz.



Familienfreundlicher Nebeneffekt: Auf der Rückbank könnte es zu spontanen Labrador-Zärtlichkeiten kommen – besonders Ohren sind beliebt.

Viel Komfort für Eltern & Kinder



Natürlich soll sich nicht nur der Hund wohlfühlen. Auch Fahrer und Passagiere genießen im Seal 6 DM-i Touring ein hohes Komfortniveau.



Komfort-Highlights:



+ Großer Infotainment-Bildschirm (nicht mehr drehbar)



+ Lenkradheizung



+ Vegane Ledersitze



Fahrersitz:



+ 8-fach elektrisch verstellbar



+ Sitzheizung & Sitzlüftung



+ Memory-Funktion



Beifahrersitz:



+ 4-fach elektrisch verstellbar



+ Sitzheizung & Sitzlüftung



+ 40:60-Fond mit Platz für drei Personen



Gerade auf längeren Strecken oder im Winter zeigt sich: Der Seal 6 ist klar auf Komfort im Familienalltag ausgelegt.

Viel Leistung dank Super-Hybrid-Technologie



Wie der Name bereits verrät, steckt im BYD Seal 6 DM-i Touring die von BYD entwickelte Super-Hybrid-Technologie.



Fakten zur Reichweite:Gesamtreichweite:



+ca. 1.350 Kilometer



Vollelektrische Reichweite:



+ca. 50 km (Ausstattung Boost)



+ca. 100 km (ab Comfort Lite) laut WLTP



Im Test bei herbstlichen Temperaturen wirkten diese Werte realistisch und alltagstauglich. Damit eignet sich der Seal 6 sowohl für den täglichen Arbeitsweg im E-Modus als auch für lange Urlaubsfahrten ohne ständige Ladepausen.



Viel Kombi – und viel fürs Geld



Der Kombi ist nach wie vor die Lieblings-Autoklasse der Österreicher. Mit dem BYD Seal 6 DM-i Touring bekommt das Segment einen starken Neuzugang, der sich vor europäischen Mitbewerbern nicht verstecken muss.



Preislich attraktiv:



Einstieg ab 35.890 Euro



Selbst in Vollausstattung (abzüglich möglicher Boni) unter 40.000 Euro



Damit positioniert sich der Plug-in-Hybrid als preislich interessantes Familienauto mit viel Ausstattung.



FAQ - Häufug gestelltre Fragen zum BYD Seal 6 DM-i Touring



Ist der BYD Seal 6 DM-i Touring ein gutes Familienauto?



Ja. Mit 500 bis –1.535 Litern Kofferraum, großzügiger Rückbank, umklappbarem Fond und hohem Komfortniveau bietet er ideale Voraussetzungen für Familien – auch mit Hund.



Wie hoch ist die elektrische Reichweite?



Je nach Ausstattung sind laut WLTP rund 50 Kilometer (Boost) bzw. bis zu 100 Kilometer (ab Comfort Lite) rein elektrisch möglich. Die Gesamtreichweite liegt bei rund 1.350 Kilometern.



Was kostet der BYD Seal 6 DM-i Touring in Österreich?



Der Einstiegspreis liegt bei 35.890 Euro. Selbst die Vollausstattung bleibt – abzüglich möglicher Boni – unter 40.000 Euro.



Fazit



Viel Platz, viel Komfort, viel Reichweite – der BYD Seal 6 DM-i Touring zeigt im Familien-Test mit Hund, dass er ein durchdachtes Gesamtpaket für den Alltag in Österreich bietet.