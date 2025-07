Back to the Roots

Er war immer schon extrem zuverlässig.



Robust und langlebig.



Und besinnt sich nun nach einigen luxuriöseren und größer dimensionierten Vorgängern seiner Wurzeln:



Der neue Toyota Land Cruiser ist wieder das praktische und leistbare „Buschtaxi“, das er früher war.



Nur besser.

No more „Dooring“



Verfeinerte Achtgang-Automatik, optimierter permanenter Allradantrieb, verbessertes elektronisch gesteuertes Bremssystem: der neue Land Cruiser hat’s drauf.

Zahlreiche Assistenz- und Sicherheitssysteme schützen die Insassen. So unterstützt das optimierte Pre-Collision-Notbremssystem beim Abbiegen an Kreuzungen, der proaktive Fahrassistent erkennt Gefahren und hilft mit Lenk- und Bremsmanövern.



Für Familien besonders interessant ist der Ausstiegsassistent: Er warnt, wenn die Kinder hinten die Türen öffnen wollen, während sich von hinten Fahrräder oder Fahrzeuge nähern. Das Risiko der „Dooring“-Unfälle wird vermindert.