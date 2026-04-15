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Bei Capri geht die Sonne auf
Houdek Photographie

Bei Capri geht die Sonne auf

Gar nicht capriziös, dafür sehr cool. Der legendäre Ford Capri ist zurück, als stromgetriebenes und sportliches SUV-Coupé. Unsere Testfahrerinnen Doris und Diana sind hingerissen und verraten, was ihn für Familien interessant macht.

Petra Mühr

Vom Muscle Car zum Elektro-SUV: Die Wiedergeburt eines Klassikers

Wir hätten das kultigen gleichnamige Kindergetränk zum Fototermin mitnehmen sollen – die Idee kam uns leider erst, als Diana schon mit ihren Schulbüchern den Ford Capri erklommen hatte. Sei's drum: Doris und Diana, fixer Bestandteil unserer Familienautos-Familie und alte Hasen beim Fotoshooting, hatten ihre sonnenhelle Freude am diesjährigen Testauto. Gelb ist Dianas Lieblingsfarbe, das Safterl trinken beide ganz gern – und der Onkel ist auch so einen gefahren. Den von damals, aus den 70ern.

Ford hat den legendären Capri der 70er-Jahre neu interpretiert: Aus dem ehemaligen Muscle Car wurde ein sportliches SUV-Coupé mit rein elektrischem Antrieb. Entwickelt und gebaut in Europa – für europäische Kunden.

Design: Was bleibt vom Original?

Einige Details erinnern bewusst an den Urahn. Die Launchfarbe Vivid Yellow spielt auf die Pop-Ästhetik der 70er an. Scheinwerfer, Rückleuchten, das halbrunde hintere Seitenfenster und das Lenkrad im sogenannten Squircle-Design (Square + Circle) schaffen einen visuellen Bogen über fünf Jahrzehnte.

- Launchfarbe Vivid Yellow – Anspielung auf die 70er

- Charakteristische Scheinwerfer & Rückleuchten

- Halbrunde hintere Seitenfenster wie beim Original

- Squircle-Lenkrad (Square + Circle) als Designzitat

- SUV-Coupé-Silhouette mit sportlichem Dachbogen

Fahrdynamik: Elektro-Spaß mit Familiengefühl

Die reaktionsschnellen 286 PS machen Freude – das ist Konsens nach der ersten Ausfahrt durch den Wiener Prater. Dämpfung, Lenkung und Fahrwerk sind fein abgestimmt und ergeben ein Fahrgefühl, das Doris in einem Satz zusammenfasste: „Wow, wie in einer Blitz-Sänfte." Sportlich genug für einen Grinser, komfortabel genug für entspannte Familienausflüge.

- 286 PS (Hinterradantrieb) ab 29.990 € – bereits verfügbar
- Reichweite nach WLTP: bis zu ~600 km
- Optionale Allrad-Variante mit 340 PS
- AWD-Reichweite nach WLTP: rund 550 km
- Fein abgestimmtes Fahrwerk: sportlich & komfortabel

Familientauglichkeit: Was sagen Doris & Diana?

SUV-Coupés gelten oft als Kompromiss beim Platzangebot. Der Capri überrascht mit ausreichend Kopffreiheit auch hinten – wenngleich das abfallende Dach bei sehr großen Fondpassagieren spürbar wird. Als Familienauto für Ausflüge, Schulwege und Wochenendtrips punktet er mit der stressfreien Elektromobilität: einmal laden, mehrere Tage fahren.

Häufige Fragen zum Ford Capri

Wie weit kommt der Ford Capri mit einer Ladung?

Die Heckantriebsvariante erreicht nach WLTP-Norm rund 600 Kilometer Reichweite. Die stärkere Allrad-Variante kommt aufgrund des höheren Verbrauchs auf rund 550 Kilometer.

Ist der neue Ford Capri ein Familienauto?

Grundsätzlich ja: Das SUV-Coupé bietet ausreichend Platz für Familien mit Kindern. Das abfallende Dach kann für sehr große Erwachsene im Fond etwas beengt wirken. Für Alltagsfahrten, Schulwege und Wochenendausflüge ist er gut geeignet.

Was hat der neue Capri mit dem Original aus den 70ern gemeinsam?

Ford hat bewusst optische Zitate eingebaut: die Launchfarbe Vivid Yellow, das halbrunde Seitenfenster, Scheinwerfer- und Leuchtensignaturen sowie das Squircle-Lenkrad. Der Fahrspaß erinnert laut unseren Testfahrerinnen ebenfalls an die flottes Feeling des Originals – nur deutlich leiser.

Wo wird der neue Ford Capri gebaut?

Der Ford Capri wird in Europa entwickelt und produziert – speziell für den europäischen Markt konzipiert.

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