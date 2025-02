Come together, join the party

Come together, join the party

Er ist Bestseller, Everybody’s Darling und Allrounder zugleich. Jeder kennt ihn. Weltweit wurden bislang über 37 Millionen Stück verkauft. Und er prangt sogar auf einer Sondermarke, die die Deutsche Post 2017 herausgegeben hat.



Mehr als genug Gründe, um anlässlich seines 50. Geburtstags mit dem VW Golf eine feine Familienausfahrt zu unternehmen. Als geräumiger Variant ist er ideal für Martina, Martin, Samuel und Hündin Bella für ihren ersten Zeltausflug.



Schön und schön viel Platz



„Herrlich geräumig dieser Kofferraum“, schwärmt Martina bei der Übernahme des anemonenblau-metallic-farbenen Golf Variant, „da passen unsere Zelt­utensilien locker hinein!“ Ja, 611 Liter Kofferraumvolumen bei aufrechter Rückbanklehne, das kann was.

Wenige Tage später schluckt der Golf Variant auch brav Koffer, Zelt, Gasgriller, Kühlbox und noch einigen Krimskrams mehr im Handumdrehen. Praktische Verzurrösen und Taschenhaken erleichtern das Verstauen, optional gibt’s für Kühltasche & Co auch eine Steckdose.



Äußerlich ist an dieser achten Generation nur dezent und vor allem an Front, Heck und Beleuchtung geschärft und modifiziert worden, am auffallendsten wohl das erstmals beleuchtete VW-Zeichen. Wesentlich merkbarer sind die Überarbeitungen bei Infotainmentsystem, Bedienung oder den Antrieben.



Mittlerweile gibt es den Golf als Plug-in-Hybrid nun mit einer rein elektrisch absolvierten Reichweite von rund 100 Kilometern, mit den klassischen Turbodiesel- und Turbobenzinmotoren und mit effizienten Mildhybrid-Antrieben wie unser Testmodell. Dieses überzeugt die Familie von den ersten Metern an mit seiner satten Straßenlage und sehr bequemen Federung und Laufruhe.

Gepflegt und gut geräuschgedämmt



Sanft und leise setzt sich der Golf sehr gepflegte in Bewegung, das DSG-Getriebe schaltet fließend. „Mit 115 PS ist er ausreichend motorisiert“, schildert Martin, „dank Mildhybridantrieb kommen wir locker mit den WLTP-Werten von 5,3 bis 6,3 Litern aus und er ermöglicht uns eine ruhige und entspannte Fahrt.“ Auch wenn er schon bisher mit feinem Fahrwerk ausgestattet war und ausgewogen auf der Straße lag: Der neue Golf bügelt jede noch so kleine Unebenheit noch souveräner weg, da kommt echtes Premium-Fahrgefühl auf!



Ebenso beim Einparken. Das übernimmt der neue Golf sozusagen selbst: Der weiterentwickelte „Park Assist Plus“ erkennt im Vorbeifahren, ob eine Längs- oder Querparklücke passend ist und parkt ein, der Lenker muss nur noch das Parkmanöver überwachen. Der „Park Assist Pro“ ermöglicht Ein- und Ausparken via Smartphone-Fernbedienung – praktisch, wenn die Parklücke allzu eng ist.



Frag’ doch IDA

Den größten Spaß mit Sprachassistentin IDA hatte natürlich Samuel. Es ist schon cool, wenn sich von der Rückbank aus mit einfachen Sprachbefehlen die Lieblingsmusik lauter stellen, die Klimaanlage kühler schalten oder geografisches Wissen auf Italienisch abfragen lässt. Denn auch IDA hat dazugelernt, ist schneller, spricht aktuell zwölf Sprachen und kann auf die Künstliche Intelligenz ChatGPT zugreifen. Das Fazit von Martina, Martin und Samuel: „Der Golf Variant hatte unsere Erwartungen übertroffen. Ein

idealer Begleiter für unser Abenteuer, komfortabel, sicher und zuverlässig, stilvoll und innovativ!“n