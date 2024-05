Dacia Jogger Hybrid im Test

Was so einen großen Dacia ausmacht, muss man der Familie Kopf nicht erklären, daheim steht der Vorgänger in der Garage: Bestes Platzangebot zu einem vernünftigen Preis, dazu genügend Extras, um dem stressigen Familienalltag eine gute Portion Komfort entgegenzusetzen. Dennoch staunt Mama Sandra, wie fesch der Jogger Hybrid zum Fototermin kommt.