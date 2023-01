Das WWCOTY 2023 wird gewählt

Autowahlen gibt es viele – allerdinga nur eine, bei der nur Frauen wählen. Zu WWCOTY, Women's World Car of the Year, zählen mittlerweile 61 Motorjournalistinnen aus 44 Ländern auf fünf Kontinenten. Der Wahl zum WWCOTY 2023 stellen sich 59 Kandidaten.



Wie geht's los?

In der ersten Phase werden die Gewinner in sechs Kategorien ausgewählt:



• Stadtauto

• Familienauto

• große Limousine

• großer Geländewagen

• Sportwagen

• 4x4/Pick-Up



Jene Fahrzeuge, die in diesen Kategorien die höchste Punktzahl erreichen, kommen in die nächste Runde, aus der dann das WWCOTY World's Best Car 2023 gekürt wird. Die Gewinner in den einzelnen Kategorien werden am 15. Februar bekannt gegeben. Der Hauptgewinner wird ein paar Tage später, am 8. März, zeitgleich mit dem Internationalen Frauentag, verkündet.



Warum WWCOTY?

Ziel und Zweck dieser besonderen Auszeichnung ist es, die besten Autos des Jahres anzuerkennen und den Frauen in der Welt des Automobils eine Stimme zu geben. Die Abstimmungskriterien basieren auf jenen Faktoren, die so gut wie jeder Autofahrer beim Kauf eines Fahrzeugs hat. Die Juroren berücksichtigen also u. a. Aspekte wie Sicherheit, Qualität, Preis, Design, Fahrkomfort und Umweltverträglichkeit.



Das WWCOTY 2023 ist allerdings kein …

… „Auto DER oder FÜR die Frau", sondern ein Auto für alle. Heuer sind die WWCOTY-Auszeichnungen besonders wichtig, da die Branche nach wie vor vor großen Herausforderungen wie Klimawandel und der durch die Halbleiterkrise eingeschränkten Lieferfähigkeiten.



Wusstnen Sie übrigens, dass WWCOTY Women's World Car of the Year, die weltweit einzige Jury, die sich ausschließlich aus weiblichen Automobilexpertinnen zusammensetzt, ein Crossover-Publikum von mehr als 500 Millionen Menschen hat?